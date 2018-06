Daniel Hůlka krmil v Řecku Punťu a Václava Havla

"Odjezd z Řecka byl hrozný, ti dva voříšci, které jsme celou dobu krmili, jsou ta nejvěrnější stvoření, co znám. Olda Lichtenberg, který mně a mému kamarádovi Jarkovi Vobornému půjčil dům, je zná a pojmenoval je právě jako Punťa a Václav Havel a vždycky, když tam je na dovolené, tak je krmí. Já jsem to dotáhl dál, je mi jich hrozně líto a okamžitě po návratu jsem řešil, jak pro ně sehnat v Česku páníčka. Olda už ho má a na jaře si pro ně dojedeme," říká Hůlka. Sám psa má, i když ve střídavé péči.

"Mám ho s jednou svou bývalou partnerkou a teď ho budu mít na Vánoce. Je to obyčejný Voříšek, jmenuje se Diego, ale je to nejveselejší pes, jakého jsem kdy v životě potkal."

Dovolená v Řecku jinak probíhala skvěle, v listopadu se dokonce dalo v Řecku i koupat. "Bylo dvacet až pětadvacet stupňů a já se koupal denně. Hlavně jsem ale relaxoval a učil se roli, kterou mám v novém muzikálu Baron Prášil. Chtěl jsem si totiž udělat fóra a předem se na zkoušky připravit. Prosinec mám hodně nabitý a nebylo by na to doma už tolik času. Nehledě na to, že se mi špatně učí a soustředí na něco jiného, když mám po koncertě nebo po představení. Takhle mám před čtecími zkouškami, které každým dnem vypuknou, nastudováno a můžu být ve větším klidu. A autoři muzikálu Zdeněk Barták a Petr Markov taky, hodně jsme po telefonu nad texty komunikovali," vypráví Hůlka.

Kromě studování textů nového muzikálu zpěvák poslouchal své staré písničky. V pražském Divadle Hybernia se totiž 14. prosince uskuteční jeho koncert nazvaný "Vzpomínání". Podle jeho slov bude velkou melancholií. Na pódiu se nakonec neobjeví původně plánované dívčí seskupení 4LaDies v čele s Hůlkovou expartnerkou Šárkou Vaňkovou, ale jen kolegové Jiří Škorpík a Pavel Plánka, s nimiž kdysi Hůlka začínal v triu a vokalisté. Za neúčastí Vaňkové ovšem rozhodně nejsou špatné vztahy po nedávném rozchodu.

"Se Šárkou je všechno v pohodě, komunikujeme spolu normálně, na tom se po našem rozchodu nic nezměnilo. Jen jsme s klukama usoudili, že vokály, které máme v písničkách, by se pro holky nehodily, nejsou pro ně psané," vysvětluje Hůlka.