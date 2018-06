Daniel Hůlka: Zeman je na tom s pitím jako já, taky alkohol nesmí

"Pan prezident je na tom s pitím jako já – má cukrovku a taky nemůže pít," řekl Hůlka v Show Jana Krause, když se moderátor podivoval, že jako abstinent kandiduje právě za Zemanovce.

"Důvod, proč jsem do toho šel, je prezident Zeman, který mě fascinuje, je to všeobecně nejvzdělanější člověk, jakého jsem kdy potkal," prohlásil Hůlka, který ovšem netrefil přesný název strany, za kterou kandiduje. Zkratku SPOZ Hůlka přeložil jako: "Strana přátel občanů Zemanovci".

Sám by se v politice rád soustředil na oblast kultury a chtěl by pro tento resort získat víc peněz. Kde by je vzal, ale nedokázal říct.

"Je potřeba se připravit na taková jednání. Zjistit, kde by se ty peníze mohly najít. Proto také třeba připravujeme zákon na prokazování majetku," vysvětloval.

Hůlka se po prodělaném zánětu slinivky už cítí dobře a je to na něm i vidět. Přes abstinenci a dietu zdatně přibírá. Podle svých slov poslouchá lékaře, kteří mu zachránili život. "Teď už je to dobré, ale po zánětu slinivky mi doktor sdělil, že když jsem nastupoval do nemocnice, bylo padesát na padesát, jestli to přežiju," řekl Hůlka.

Kromě něj si Jan Kraus do své show pozval také předsedkyni fotbalových odborů a zároveň místopředsedkyni odborů hokejistů Markétu Haindlovou a Petra Macháčka, jehož firma se zabývá vytvářením alibi na míru.