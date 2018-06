Daniel Hůlka je doma z nemocnice, má přísnou dietu

"Ve středu Daniela propustili za přísných podmínek. Je v takovém stavu, že už může na některá vyšetření dojíždět a za ním domů bude jezdit jeho ošetřující lékař. Doma tak bude mít skoro stejnou péči jako v nemocnici," řekl Revue iDNES.cz Hůlkův manažer Martin Svoboda.

Zpěvák se podle něj cítí mnohem lépe, i když v nemocnici hodně zhubl. "Má za sebou první parádní noc, přeci jen doma je doma. Má přísnou pankreatickou dietu," popsal Svoboda.

Zpěvák se teď zkusí začít trochu pohybovat a už plánuje i návrat k práci. "Nevíme, jak dlouhá bude rekonvalescence, ale myslím, že do měsíce nebo do dvou by mohl začít zpívat," dodal zpěvákův manažer.

Ještě před zánětem slinivky začal Hůlka pracovat na nové desce, v plánu je i turné.

Třiačtyřicetiletý Hůlka byl hospitalizován s těžkým zánětem slinivky na konci března. Do nemocnice se dostal na poslední chvíli a téměř tři týdny strávil na jednotce intenzivní péče.