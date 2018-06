Prošedivělý Hůlka je s váhou opět na maximu, může za to slinivka

S rozsáhlým zánětem slinivky bojoval Daniel Hůlka loni. Kdyby tehdy nepřišel včas do nemocnice, kde musel podstoupit i operaci, zadělal by si na komplikace, které by nemusely být slučitelné se životem.



"Byl to těžký zánět slinivky, a když jsem do nemocnice přišel, nebylo to za pět dvanáct, ale pět minut po dvanácté. Když mě pak propouštěli, tak mi doktor říkal, že jsem to měl tak padesát na padesát," přiznal zpěvák.



Speciální stravovací režim mu ani teď nedovoluje jíst, co by chtěl. To je také důvod, proč neustále přibírá. "Mám jasně dané, co můžu jíst a co ne. Mimo jiné musím jíst i pečivo, které jsem dřív v jídelníčku neměl. Po něm nemám problém snadno a rychle přibrat. Ale váhu teď absolutně neřeším. Důležité je, že žiju," uvedl Hůlka.



Ve společnosti se objevil na narozeninách kolegy a kamaráda Tomáše Trapla, s nímž si v Hybernii dokonce zazpíval duet. Oslavě přihlížela i jeho maminka Jarmila, o kterou se po celý večer staral jako správný gentleman. Mezi hosty se objevily i zpěvačky Monika Absolonová a Tereza Mátlová.