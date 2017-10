Hůlka o svatbě s těhotnou přítelkyni ve Vegas: Rodina je základ státu

„Jsme konzervativní heterosexuální demokrati, rodina je základ státu,“ řekl Daniel Hůlka pro primácký Top Star.

Pro americké Las Vegas se oba rozhodli, protože milují cestování. S tím souvisela také jejich svatební cesta k řece Colorado a největší americké přehradě Hoover Dam a také mexická svatební hostina po cestě Mohavskou pouští.

„Naše svatba proběhla u svatebního okýnka, ke kterému jsme přijeli – a nechali se oddat přímo v autě,“ prozradil ženich, který se v březnu 2018 s mladou překladatelkou dočká prvního potomka.

Dvojice se poznala před necelými dvěma lety po jednom z Hůlkových koncertů.

„Už si ani nepamatuju kde, v nějakém městě, kde jsem zpíval. Po koncertě jsem šel do restaurace a tam jsme se s Bárou potkali. Bylo nám spolu fajn a dali jsme si čísla a pořád si psali. No a najednou z toho vznikl vztah. Můj pes si ji naštěstí zamiloval, kdyby ne, tak nevím, co bych si počal,“ prozradil Hůlka v jednom z rozhovorů.

Daniel Hůlka už jednou ženatý byl. V roce 2002 si vzal tanečnici Libuši Vojtkovou (36), s níž se rozvedl o dva roky později.

V městě hazardu, jak Las Vegas přezdívají, se před devíti lety oženil i zpěvák Karel Gott (78). Se svou přítelkyní Ivanou Macháčkovou (41), která byla v té době podruhé těhotná, už měl dceru Charlotte (11). Druhá dcera Nelly se narodila necelých pět měsíců po svatbě.