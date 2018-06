Daniel Craig: Míval jsem hlad, a tak jsem kradl jídlo

Teď si může koupit ty nejdražší lahůdky z celého světa. Jako chudý a neznámý herec ale jídlo kradl v supermarketech. Nebyl na to sám. Pomáhala mu přítelkyně. V časopise Rolling Stone vzpomínal, jak společně ukradli mraženou kachnu.

"Hrál jsem návnadu a moje přítelkyně si to strčila pod košili, což bylo docela náročné, ale ona to udělala sebejistě a předstírala, že je těhotná," popsal Craig.

"Kradl jsem jen ze supermarketů, které si to mohly dovolit. To bych chtěl říct naprosto jasně. Ale, k sakru, víte, neměli jsme co jíst, museli jsme se nějak nakrmit," dodal herec, kterého díky bondovkám zná celý svět.

Daniel Craig v bondovce Skyfall

S rolí Jamese Bonda chtěl přitom seknout hned první natáčecí den.

"Snažil jsem se z tohoto projektu dostat od první chvíle, co jsem se do něj zapletl. Ale nenechali mě jít. A teď jsem souhlasil, že natočím další dva filmy. Ale uvidíme, jak se bude dařit filmu Skyfall, protože byznys je byznys, a když se to podělá, tak získám kontrakt na něco, čím si někdo jiný s radostí vytře zadek," prohlásil.