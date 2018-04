Rachel Weiszová ve 48 letech čeká dítě s Danielem Craigem

Hvězda filmů Mumie se vrací a Jak na věc otěhotněla ve 48 letech, přesto se těhotenství nebojí, ba naopak. „Daniel i já jsme velmi šťastní. Budeme mít malého človíčka. Nemůžeme se dočkat až ji, nebo jeho poznáme,“ řekla v New York Times šťastná budoucí maminka.

U slavného páru jde sice o jejich prvního společného potomka, ale s výchovou dětí nebudou žádnými nováčky. Do vztahu s Craigem přivedla Weiszová syna Henryho (11), kterého má s režisérem Darrenem Aronofskym. A sám Craig už má dceru Ellu, kterou mu před pětadvaceti lety porodila exmanželka, herečka Fiona Loudonová.

Manželé aktuálně žijí v New Yorku. „Je úžasné cestovat po celém světě, ale nakonec zjistíte, že trávit čas s rodinou doma je to to nejkrásnější. Nejraději doma kuchtím a poslouchám rádio,“ přiznala Weiszová.



Poslední James Bond, který má po světě miliony fanynek, se při natáčení Domu snů (2011) zamiloval do oscarové a o dva roky mladší Britky Rachel Weiszové a ještě téhož roku uspořádali komorní utajenou svatbu. Dnes manželé patří k nejstabilnějším slavným párům a svou lásku i v pokročilejším věku stvrdili početím společného potomka. Craig si tak ke svým padesátým narozeninám, které oslavil letos v březnu, nadělil ten nejkrásnější dárek.