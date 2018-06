Danesová ukázala záda, Pfeifferová sestru

Do prostor Paramount Studios v Hollywoodu samozřejmě dorazili především aktéři filmu Stardust - režisér Matthew Vaughn (jinak též manžel Claudie Schifferové), Robert De Niro, Charlie Cox, Claire Danesová a Michelle Pfeifferová.

Na premiéře se také objevily dnes poměrně vyžilé tváře někdejších zpěváků z chlapecké skupiny Take That Marka Owena a Garyho Barlowa. Pokud skutečně dojde k obnovení kapely, za jejíž věčný spánek se všichni modlíme, nebude to rozhodně skupina pro mladé dívky.

Naštěstí večírek hostil i dvě opravdové hvězdy - osmadvacetiletou Claire Danesovou, která se na premiéře objevila v róbě odhalující její krásná záda, a Michelle Pfeifferovou, která je sice o dvacet let starší (ročník 1958), ale pro svou mladší kolegyni stále představuje více než rovnoprávnou sokyni. Ostatně fotky si prohlédněte sami.

Na otázku, jak se Michelle udržuje v obdivuhodné kondici, herečka lakonicky odpověděla: "Odstěhovala jsem se z Hollywoodu. Ten totiž špatně působí i na muže, natož pak na ženy."

Opravdovou senzací se ale stala Michellina sestra Dedee Pfeifferová, už jen proto, že o šest let mladší herečka není příliš k vidění. Fotografové se kolem ní rojili doslova jak vosy kolem dortu.