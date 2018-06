Dana: Omylem jsem sáhla Martinovi mezi nohy!

13:03 , aktualizováno 13:03

Dana Bekakisová v sobotu vypadla z Duelu, z nějž se do vily vrátila Sanny. Její přítel Petr však ve hře o 15 milionů zůstal. "Neřeším to," odpověděla Danča čtenářům na otázku co by dělala, kdyby jí byl Petr ve vile nevěrný.