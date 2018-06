Dana Morávková brzy vydá nový kalendář. Podívejte se, jak jí to sluší

Herečka a moderátorka Dana Morávková se opět změnila k nepoznání. Coby tvář přírodní kosmetiky se nechala obléknout, učesat a nalíčit ve stylu Itálie šedesátých let. U Morávkové tak opět platí: co nová kampaň, to originální pojetí.