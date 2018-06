Dana Morávková: S manželem ve Varech kinujeme a syn prodává lístky

Filmové Vary Sledovat další díly na iDNES.tv

Nezapomenutelný festivalový zážitek

Každý den je nezapomenutelný a každý mejdan, hlavně ten neplánovaný je nezapomenutelný. Ale my se opravdu snažíme často chodit do kina a jsme vždycky rádi, když seženeme lístky na to, co preferujeme.

Nejlepší filmy

Viděli jsme hodně filmů. S manželem jsme přijeli v pondělí. Jezdíme sem rádi, protože oba milujeme Jiřího Bartošku a jeho paní a vůbec celý festival. Vidíme filmy, které nemáme možnost vidět přes rok v Praze. Určitě bych doporučila film režiséra Igora Chauna. Je o Jiřím X. Doležalovi. A pak krásný hraný film, ale na ten, dámy, pokud půjdete, tak se určitě nemalujte, protože budete plakat. Jmenuje se Život za život.

Festivalové setkání

Hned první den jsme tady blízko Becher baru potkali Jiřího Bartošku, kterého málo vidím. Dříve jsme spolu hráli v Divadle Bez zábradlí hru Jakub a jeho pán, tak jsem ho potkávala častěji.

Nejdelší festivalová noc

Tak to nebylo letos, ale ze začátku, co jsme sem začali jezdit. Chtěli jsme vše stihnout a chodili jsme z párty rovnou do kina, ale to už je hodně dávno. Teď chodíme spát kolem druhé hodiny ráno a večer v devět začínáme filmový maraton. Chceme jich vždy stihnout tak pět denně.

Nejlepší karlovarská lahůdka

Určitě oplatka. To si nenechám ujít. Kdykoliv přijedeme do Karlových Varů, tak si ji dám hned na promenádě. Karlovy Vary mám moc ráda i mimo festival, kdy to tu nejvíc žije. Jinak sem často jezdím hrát činohru, mají zde nádherné divadlo. Manžel tady zase má hodně koncertů.

Koho jsem zatím nepotkala a ráda bych

Já tady vidím každého moc ráda a jsem ráda, že Karlovy Vary mají takové jméno, že sem jezdí světové hvězdy. Ale můj vysněný herec je Jack Nicholson. Dokonce jsem se Jirky Bartošky ptala, jestli Jacka někdy pozvali a jestli přijede. Tak asi nikdy nepřijede, ale kvůli Jackovi Nicholsonovi bych tady byla celý týden, možná celý rok. A můj manžel zase takhle miluje herečku Michelle Pfeifferovou.

Festivalový nákup

To jsem opravdu nestihla, protože asi největší radost si udělám tím, že jsem tady společně s manželem. Tentokrát mám možnost potkat se tu i se svým synem, který pracuje na festivalu. Prodává lístky v pokladně, což mě velmi těší, že je tak samostatný a aktivní. Největší radost si udělám právě tím chozením do kina. Takové ty statky a věci, to si můžu koupit kdykoliv a kabelku si můžu navrhnout, to tady pro mě opravdu není.