Dana Morávková: Jsem ráda za finančně zajímavé nabídky

Se svým manželem Petrem Maláskem jste dvacet let. Věříte třeba na osud?

Asi před dvaceti lety jsem se v televizi setkala s Dagmar Kludskou, která mi vyložila z osmi karet osud a vše mi vyšlo. Dokonce mi předpověděla, že budu bydlet v domě, kde bydlí i ona. A ono se tak skutečně stalo, když jsme s Petrem nebyli ještě manželé. Jinak nevyhledávám karty, horoskopy, nic takového. Na osud věřím, ale nenechám se ničím ani nikým ovlivňovat. Ráda se nechávám životem překvapovat.

Zpestřujete si manželství kulturou, výlety, cestováním?

Jednoznačně. Hodně peněz investujeme s manželem právě do cestování. Kultura je další naší vášní. Jsem velká filmová fanynka. Naposledy jsme viděla film Padesátka, který skvěle natočil Vojta Kotek. A nebráním se ani zahraniční produkci. S velkým Petrem i malý Péťou jsme obdivovatelé filmů od Tarantina. Na druhou stranu hodně chodím i do divadla či na koncerty. Prostě, pokud se něčím nadchnu, neváhám za tím jít i světa kraj.

A co takové to domácí kino, gauč, ponožky, deka a popcorn?

Doma se na televizi moc nedíváme, ale pokud jde o dobrý film, rádi si ho pustíme i doma. Akorát ty ponožky a ten popcorn k tomu nepotřebujeme. Ideální je pro mě romantický film, jako je má oblíbená Láska nebeská. Minimálně si ji pouštím každé vánoční svátky a vždycky mě ten film dostane. Taky se přiznám, že ujíždím na filmech s Jackem Nicholsonem. Jsem totiž do něj platonicky zamilovaná už strašně dlouho. Třeba Přelet nad kukaččím hnízdem, podle knížky Vyhoďme ho z kola ven, od pana režiséra Miloše Formana. Ten by se dal vzít jako můj nejoblíbenější. Co nemusím, to jsou horory.

Vy jste ale nejen herečka a kulturní nadšenec, ale i velká milovnice módy. Konkrétně kabelek.

Kabelky jsou skutečně má velká vášeň. Díky tomu mě i před lety oslovila jedna firma, která je vyrábí, abych se podílela na tvorbě. V navrhování kabelek jsem se skutečně našla. Je to něco, co mě baví, nabíjí a dělá mi to radost. Musím ale uvést na pravou míru, že nejsem žádná návrhářka a ani se nesnažím na ni hrát. Je to jen a jen splnění mého dlouholetého snu.

Kde se inspirujete?

Móda je všeobecně můj velký koníček. Často si kupuji módní časopisy a vyrazím i na módní přehlídku. Bohužel oblečení je u nás zbytečně předražené, proto ho nakupuji převážně v zahraničí. Co se týče kabelek, inspiruji se především všude kolem sebe. Nezapomínám se i vyptávat žen, co mají rády, co se jim líbí, či naopak co jim na kabelce chybí. Jedinou prioritou je pro mě kvalita. Tudíž kabelka by měla ženě vydržet. Proto je dobré, aby byla kožená a nadčasová.

Dana Morávková

Je tato spolupráce pro vás jen radost a splnění snu, nebo i finančně zajímavá?

To bych neřekla. Jsem svým způsobem ochotná spojit svou tvář i bez ohledu na finanční nabídku. Musím tomu především věřit a rozumět. Proto mi skutečně nedělá problém odmítnout i něco lukrativního. Na druhou stranu jsem ráda za nabídky, které jsou i finančně zajímavé. Mám pak prostor realizovat se i jinde, jako je choreografie s dětmi z dětských domovů nebo účast na charitativních akcích. Kdybych byla závislá jen na příjmu z divadla, něco takového bych si dovolit nemohla.

Co pro vás znamená práce. Je to především obživa nebo naopak i radost?

Jednoznačně obojí. Je to hlavně štěstí, protože mohu dělat práci, která mě baví, naplňuje. Práce je pro mě nejen seriál, natáčení, ale i divadlo a choreografie. Kolem sebe mám mnoho lidí, kteří mají práci jen jako obživu a vůbec je to nenaplňuje. Já upřímně přiznávám, že nikdy nechci jít do důchodu.

Herečka musí i dobře vypadat. Jak o sebe pečujete?

Vzhled kvůli práci určitě nějakým způsobem důležitý je. Na druhou stranu, když máte vedle sebe muže, který vás miluje, žena neřeší, jestli má velký zadek, či má prsa. Co se týče různých diet, prošla jsem si jimi, asi jako každá žena, ale na druhou stranu jsem stejně pochopila, že nejdůležitější je myslet na sebe a mít se ráda. Snažím se jíst pravidelně, kvalitní a dobré věci a samozřejmě v přiměřeném množství. Ale taky se mi stane, že občas zhřeším. Z časových důvodů moc čas na sport nemám, ale v zimě nevynecháme lyžování, s příchodem jara jezdíme všichni tři rádi na kolech.