S Petrem jsme jako puzzle, říká o manželovi Dana Morávková

Jaký je váš recept na odpočinek?

Zůstat doma v pyžamu a číst si.

Zdědil váš syn něco po vás?

Není zrovna milovníkem chemie, fyziky či matematiky. V tom je rozhodně po mě i manželovi. Letos maturuje a baví ho literatura, takže určitě se vydá na humanitní obor. Teď si myslím, že bude i hodně cestovat, což mu závidím.

Vaše postava v seriálu Ordinace v růžové zahradě zažila domácí násilí. Znáte něco takového i z osobního života?

Já mám doma naštěstí dva prima muže. My jsme spolu s manželem přes dvacet let. Já doufám, že jsme si s Petrem prostě oba dobře vybrali. Jsme spolu šťastní, ale to neznamená, že bych byla takhle šťastná s každým. Prostě zapadáme do sebe jako puzzle.



Co vy a estetická medicína?

Já chodím pravidelně na kosmetiku a ošetření obličeje, takže žádné operace nebo botoxy. Nic takového. Chodím jen na to, na co by měla chodit každá žena a na co by si každá žena měla udělat čas. Zatím o žádném chirurgickém zákroku neuvažuji, ale nikdy neříkej nikdy. Povíme si to za deset nebo dvacet let, zatím to nechávám na přírodě.

Využíváte nějaké speciální kosmetické přípravky?

Myslím si, že používám velmi dobrou, japonskou kosmetiku. Pro každou ženu, nejen pro herečku, je dobré se výborně odličovat a nechodit spát nalíčená. Určitě nemám zdravý životní styl. Jako každá herečka před každou premiérou mám hodně nervů. Ale mám skvělého manžela a syna, hrozně ráda se směji. To je asi to, co pro sebe dělám navíc. Když jsem šťastná uvnitř, tak je to vidět i navenek.

A co třeba posilovna? Jóga?

Já dělám choreografii a věnuji se gymnastkám, díky tomu cvičím docela dost. A proto více než posilovna nebo jóga, je pro mě radostí tancování. Pokud mám volno, tak jdu určitě na kosmetiku, ke kadeřníkovi, na manikúru, na pedikúru, ale tím, že všude chodím nepravidelně, tak si za to pravidelně nadávám. Ale co miluji, jsou pyžamové dny. To je den, kdy nemusím nikam jít. Zůstávám v pyžamu s hezkou knížkou a čtu si.

Říkala jste, že před premiérou jste pokaždé nervózní. Máte nějaké rituály, které vám s tím pomáhají?

Ten den, kdy mám premiéru, jsem šíleně nervózní a gruntuji, protože vím, že mi pomáhá manuální činnost. V podvědomí na to myslím, ale zkouším se věnovat intenzivně něčemu jinému. Takže skutečně před každou premiérou mám vygruntováno. Ale asi v tom nejsem sama, protože jsem se dočetla, že pan Štefan Margita pere. Takže pan Margita před premiérou pere a já gruntuji.

Co vás aktuálně čeká?

Dotočila jsem seriál VIP vraždy, stále točím seriál Ordinace v růžové zahradě 2. Hraji v divadle, nejčastěji v divadle Bez zábradlí, a pokud někdo není z Prahy, tak nemusí být smutný, protože my jezdíme opravdu po celé republice. Kromě toho dabuji.