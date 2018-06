VARY POD LUPOU: Nejděsivější účet? Včerejší, smějí se Morávková a Malásek

PRVNÍ FILMOVÉ VARY

Dana: Určitě s Petrem, ale kolik let nazpátek si už nepamatuju. Asi tak pět let.

Petr: My jsme sem jezdili hrát, určitě to bylo někdy po revoluci. Nejdřív jsme jezdili nepravidelně, ale ve dvou bez práce jezdíme posledních pět let.

PRVNÍ FILM VE VARECH

Dana: Určitě nějaký dokument.

Petr: Těžko říct. Jeden vytlouká druhý, protože jsou to většinou velké dardy pro emoce. Určitě to byl nějaký hraný film v Thermalu, ale název dohromady nedám.

VZPOMÍNKA, KTERÁ EVOKUJE VŘÍDLO

Dana: Krásný film, společnost lidí, které mám ráda. A já to tady mám opravdu ráda. Potkávám tu lidi, které třeba celý rok nevidím nebo s nimi nehraju a pokaždé je to příjemné. Třeba Andreu Bartoškovou vídám zásadně ve Varech.

Petr: To je nepublikovatelné.

NEJ SVĚTOVÁ STAR

Dana: Všichni velcí herci jsou obdivuhodní. Ať je to muž, žena a ať jsou z jakékoliv země. Mrzí mě, že jsme propásli Johna Travoltu. A pak je mi líto, že nepřijela Audrey Tautou, tu mám fakt moc ráda.

Petr: Hodně jsem slyšel o letošní návštěvě Johna Travolty. Prý byla fascinující a sám se tu cítil jako ryba ve vodě. Myslím, že to odpovídá mému přesvědčení, že čím větší osobnost, tím skromnější a normálnější člověk.

FAUX PAS

Dana: Asi žádné nebylo.

Petr: Možná nějaké bylo, ale žádné si nepamatuju.

NEZAPOMENUTELNÝ VEČÍREK

Dana: Každý večírek ve Varech je nezapomenutelný.

Petr: Asi ten včerejší, na který jsme raději zapomněli.

NEJDĚSIVĚJŠÍ ÚČET

Dana: Ty platí manžel.

Petr: Ten včerejší.

V KŮŽI ŠÉFA FESTIVALU

Dana: Nic bych neměnila. Nechala bych to tak, jak to je.

Petr: Kdybych byl šéf festivalu, vzal bych si k ruce dvojici Bartoška - Mucha a svěřil jim pravomoce podle kréda "rozděluj a panuj". Líp jak oni by to asi uměl málokdo. Spokojenost lidí zvenku je toho důkazem.