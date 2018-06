Dana Morávková otevřela kluziště

Morávková kvůli tomu oprášila brusle, které jí coby náctiletou dovedly až na stupně vítězů. Dvakrát vyhrála mistrovství republiky juniorů.

Teď na nich jezdí, jenom když někomu připravuje choreografii. Spolupracuje s dětskou lední revuí, ale i s moderními gymnastkami.

Naposledy však dostala nabídku, která je pro ni výzvou. Zdeněk Troška ji požádal o spolupráci na inscenaci Rusalka, kterou režíruje ve Státní opeře.

„Kdo se bojí, nesmí do lesa,“ přiznává Dana Morávková trému a odhodlání zároveň. „Rozhodně tu hozenou rukavici zvednu, protože se mi tím plní další sen,“ tvrdila, zatímco si šněrovala v Europarku boty.

Našla lásku pod vodou

Tina Pletánková jenom přihlížela. „No, určitě by to byla legrace, ale takový kašpar zase nejsem,“ odmítla pozvání na led. Bruslila jako malá holka, a to s jediným romantickým cílem - srazit se s někým, kdo se do ní zamiluje. Svého životního partnera pak našla pod vodou. Zdeněk Holík je totiž mimo jiné instruktorem potápění a Tinu Pletánkovou už tímhle koníčkem také nakazil. Teď se však oba věnují především svému synovi Andrému.

„Člověk sice má nějakou představu a snaží se odhadnout, jaké to bude, až se ten človíček narodí, ale tohle jsem fakt nečekala,“ přiznala Pletánková totální vyčerpání. Přesto se po šesti týdnech vrátila na Primu moderovat počasí. „To byla nezbytnost, abych si uchovala zdravý rozum,“ vysvětlovala. Do Prima jízdy se zatím vracet nebude. Pohltily ji mateřské povinnosti a také starosti. „Nejvíc mě štve, že vám nikdo neřekne, jak máte s dítětem zacházet. Každý tvrdí něco jiného. A pak mě zlobí cedulky, které jsou všité do oblečení pro miminka ve švech a nesnesitelně je škrábou. Musím je složitě párat a ty díry pak zašívat.“

Poněvadž ji malý André nenechá pořádně vyspat, ztratila už všechna přebytečná kila. Ale i když je unavená, začala se svým partnerem probírat otázku dalšího potomka. Ale spěchat prý na něj nebude. „Zatím nám stačí André, který si vyžaduje naši pozornost takřka nepřetržitě,“ říkala a rozpomněla se, co jí napsala Elen Valentová, která má dvě malé děti. „Jedno dítě rovná se prázdniny, až budeš mít dvě děti jako já, pak teprve uvidíš, co to je skutečně nemít čas.“

Sourozence by ráda svému synovi pořídila i Dana Morávková. Mateřství nechce obětovat kariéře, i když má „dobře našlápnuto“. Už rok se totiž objevuje v seriálu Primy Rodinná pouta. Hraje ambiciózní podnikatelku Andreu. Kupodivu k ní však žádné sympatie nechová. „Je to nešťastný člověk. Nezávidím jí jediný den jejího života. Já nejsem tak tvrdá. Já mám ráda zázemí, svého muže a doma klid.“