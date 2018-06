Dana Morávková miluje nevtíravou eleganci a spodní prádlo

Velkou inspirací je pro Morávkovou New York, kam si čas od času zaletí s manželem Petrem Maláskem. Šatník si doplňuje právě oblečením z místních butiků.



Velkou změnou prošla Dana Morávková díky seriálové Andree Rubešové.

I její televizní Andrea je vždy dokonale elegantně oblečená, čímž inspiruje i ostatní ženy k lepšímu oblékání. "Je to hodně zásluha módní návrhářky Táni Kovaříkové. Ta je autorkou všech těch modelů, ve kterých se v seriálu představuji. Samozřejmě mě to inspiruje, abych také i ve svém soukromí byla nevtíravě elegantní," uvedla herečka, která si v postavě Andrey libuje již několik let.



Daně Morávkové to sluší i v brýlích.

Zároveň ale přiznává, že se velmi dobře cítí také v jednoduchém oblečení, tedy v županech či spodním prádle. "Pokud se Andrea takto ukazuje v seriálu, tak se pochopitelně příliš neodhaluje, protože je to rodinný seriál. Prádlo a župany jsou ale moje. Potrpím si na hezké prádlo," dodává Dana Morávková, která se před pár dny vrátila z dovolené ve Španělsku, kde byla s manželem a synem Petrem.

