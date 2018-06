VIDEO: Jedni končí, já začínám, říká Morávková o svém prvním kalendáři

"Je to můj první kalendář a dnes to oslavujeme. Nevím, jestli jsem započala nějakou svou éru kalendářů, ale je fakt, že většina holek ve čtyřiceti s focením končí, já s ním začínám," řekla na kameru iDNES.cz Dana Morávková.



Kalendář nazvaný Dana 2013 vznikl pro výrobce kosmetiky. Jeho hlavní aktérka jej symbolicky pokřtila po boku svých nejbližších: kolegů Jany Švandové a Josefa Cardy a manžela Petra Maláska, který své ženě na křtu i zahrál. O zpěv se postaral Ondřej Ruml.

"Je pro mě pocta, že si mě Dana vybrala za kmotra. Ale je to také dáno tím, že jsme jak brácha se sestrou. V jenom představení mi hraje milenku, ve druhém manželku. Víme o sobě všechno. Často jezdíme na představení v jednom autě," objasnil Carda, který ocenil hereččinu nezaměnitelnou krásu.





"Když se podíváte na kalendář, zjistíte, že ji má kamera ráda. Ona je pokaždé jiná, má perfektní výraz, u herečky je to plus. Všechny herečky to nemají," doplnil známý herec, kterého kdysi zviditelnil pořad Tele Tele.



Dana Morávková se na dvanácti fotografiích Alžběty Jungrové představuje v různých polohách. Snímky vznikaly v interiérech i exteriérech.

Dana Morávková v kalendáři DANA 2013

Mezi ty nejvyzývavější patří odhalené stylizace za vějířem a ve vaně. Samotná herečka si ale oblíbila úplně jiný obrázek.

"Nejvíc jsem si oblíbila fotku, která je v dubnu. Mám na ní rolák a v ruce foťák. Ta fotka vznikla na poslední chvíli. Sama jsem vyfotila Alžbětu na její stránky, takže fotka vznikla tak, aniž by se s ní počítalo do kalendáře. A možná jak to byla momentka, tak ji mám ráda. Ale nechci být nespravedlivá. Každá fotka je pěkná," směje se seriálová doktorka Zdena z Ordinace v růžové zahradě 2, která si od natáčení odskočí k tanci v show StarDance.

Dana Morávková v kalendáři Dana 2013. Tento snímek vznikl neplánovaně.

"Já jsem si to užívala. Když už si něco vezmu k sobě, k srdci, tak si to užívám. Měla jsem výbornou fotografku Alžbětu Jungrovou, šikovnou maskérku Ivanku Tokárskou, oblékal mě kamarád Martin Brumerčík, takže to bylo bezvadné," uzavřela Dana Morávková.