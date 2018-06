Syn už má přítelkyni a je vážně bezvadná, říká Dana Morávková

„Syn už přítelkyni má. Je to moc milá holčička. Je to jeho spolužačka ze školy a je vážně bezvadná. On už je dospělý. Já jsem odletěla z hnízda a i on to tak musí mít,“ sdělila v rozhovoru pro iDNES.cz Dana.

Ačkoli je na takové myšlenky v případě syna Petra ještě brzo, herečka už se přesto těší na období, až se jednou stane babičkou.

„O vnoučatech ještě nepřemýšlím. Ale tak to v životě chodí a bylo by smutné, kdyby syn jednou děti neměl. Přála bych si, aby měl. Ale nechci o něm moc prozrazovat, protože ctím jeho soukromí,“ pokračovala.

V budoucnu by ráda fungovala samozřejmě i jako hlídací babička. V jejím případě to ale bude trochu složitější, protože je pracovně velmi zaneprázdněná. I Petr měl v dětství chůvu na hlídání, protože jeho babičky tou dobou stále chodily do práce.

„Péťa měl paní na hlídání, která se jmenovala Růženka a miloval ji . Moje maminka tenkrát pracovala a Petrova maminka také, takže jsme měli paní na hlídání. Tohle byla mojí maminky kamarádka a kolegyně z práce. I já jsem ji znala od mala, takže to byla prověřená paní. A byla bezvadná,“ pochvalovala si synovu chůvu herečka.

V současné době už se Dana těší na dovolenou, na kterou vyráží s manželem. Nejdřív si společně užili filmový festival v Karlových Varech a pak vyrážejí do Rakouska. „Stoprocentně s manželem pojedeme na kola. Budeme jezdit okolo jezera. Tak se těším, že si zaplaveme, zasportujeme a odpočineme si. Během prázdnin budu mít volno měsíc a pak zase budu natáčet,“ prozradila.

Na dovolenou se vybavila i kvalitní četbou, která v jejím kufru nikdy nemůže chybět. „Já strašně ráda čtu. Teď jsem objevila novou autorku Radku Třeštíkovou a ta je úžasná. Koupila jsem si hned dvě její knihy, takže číst určitě budu,“ doplnila.

A vyrazí i s pořádnou garderobou. „Třeba v Karlových Varech jsem měla dvoje oblečení na den a pak jedny šaty na večer. Vždycky se snažím kupovat si nadčasové věci, abych to mohla kombinovat a střídat. Nejsem ten typ člověka, co by si na sebe vzal věc jednou a pak ji vyhodil,“ míní herečka.

A kdo že jí s výběrem oblečení pomáhá? „Radí mi jak syn, tak manžel. Vždycky to zhodnotí. Ale na nákupy se mnou nechodí, protože to asi jako všichni muži nemají rádi. Mám jednoho kamaráda, který je gay,má se mnou trpělivost a chodí se mnou rád,“ dodala.