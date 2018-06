Návrhářka kabelek Morávková: Manželovi šetřím, v kabelce mám jeho nos

Dana Morávková přiznává, že se v novém koníčku vyloženě našla. K roli návrhářky si navíc přibrala i disciplínu modelky a opět ukázala, že je skutečně všestranná.

"Je to velká radost. Tu první řadu máme za sebou, musím říct, že byla úspěšná, takže jsme se teď vrhli do řady druhé. Myslím si, že pokud žena má ráda módu a kabelky, určitě by se jí touto prací splnil sen. Ale já nejsem žádná návrhářka, ani si na ni hrát nebudu, je to jen splnění právě toho snu. Jen musím říct, že mě to moc baví a že je to velmi příjemná práce," přiznává.

"V kabelce nosím úplně všechno, pro štěstí mám takovou věc, která vypadá jako Petrův nos. Mám to vždycky pro štěstí a jako takovou "zlomvazku" do divadla," prozradila a dodala, jak vlastně při navrhování postupovala.

"Hledám inspiraci všude kolem sebe. Ptám se maminky, ptám se Petrovy maminky, ptám se kolegyň v divadle, na natáčení. Zajímá mě, co by každá kabelka měla mít, a z toho pak vycházím. Kabelka musí být kvalitní, ideálně kožená, měla by vydržet celý život, měla by být nadčasová. Pak je taky důležité, aby nebyla těžká, aby se dala zapnout na zip. Pak jsou důležité kapsičky, nebo třeba pásek na klíče, které vždycky hledáme. Prostě by měla splnit to, co má," míní.



Dana Morávková jako návrhářka kabelek / make up: Monika Navrátilová / styling: Martin Brumerčík, Elega / fotografováno v hotelu Boscolo Prague

A kolik Dana Morávková nyní utrácí za módu? "Teď za módu utrácím strašně málo, takže manžel může být spokojený. Tím, že navrhuju, tak ušetřím. S Petrem se nicméně vzájemně hýčkáme pořád, protože kdybychom se nehýčkali, tak bychom spolu nebyli dvacet let. A kdy mě hýčkal naposledy? Včera a bylo to hezký," uzavřela se smíchem.