Módní masáž: Důležité jsou šik kabelka a pohodlné boty, říká Morávková

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

VÝBĚR OBLEČENÍ

Šaty jsou z obchodního domu na Václavském náměstí, kam chodím velmi ráda. Tímto zdravím Bráňa, který mi pomáhal šaty vybrat. Jsou velmi pohodlné, průdušné a navíc mají krásný vzor.

VÝBĚR OBUVI

Tyto boty už mám delší dobu. Pokud jedete do Karlových Varů, tak si vezměte pohodlnou obuv. My jsme s manželem trochu šílenci, běháme od kina do kina, zvládáme tři nebo čtyři filmy. Takže je důležité mít pohodlné boty.

DOPLŇKY

Nemohu opomenout kabelku, která je z vlastní kolekce. Módního poradce si dělám sama, takže asi nějaké chyby budou. Ale myslím, že k tomu vzoru, který mám, se červená hodí. Perličky jsem si přivezla ze zlínského festivalu, kam jezdím pravidelně jako moderátorka s kolegou Honzou Čenským. Pak jsem se seznámila s takovou velmi milou a půvabnou paní, jmenuje se Lenka, a ta vyrábí šperky. Hodinky asi nebudu prozrazovat, značku si přečtete. Cenu prozrazovat nebudu, byl to dárek od manžela. Pak ještě prstýnky a náušnice, které mám, tZ jsou také dárek od manžela. To víte, jsme spolu už 23 let.

VLASY A MAKE-UP

Vlasy jsou moje, ale tady se o mě krásně postarali v hotelu Pupp, kde je salon Franck Provost. Jezdím sem každý rok. Make-up mi taky dělaly šikovné vizážistky a maskérky, které spolupracují s filmovým festivalem tady přímo v Karlových Varech.