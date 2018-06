S bolavou duší se musí k doktorovi, říká Dana Morávková

Jak se vás dotkla zpráva o sebevraždě Ivety Bartošové?

V první chvíle jsem tomu nevěřila, myslela jsem si, že je to něčí nejapný žert. A pak mi to bylo samozřejmě velmi líto, jako mnoha lidem. Nejvíce je mi líto Artura a Ivetiny maminky. Nicméně bych se k tomu nerada víc vyjadřovala, protože cokoliv víc řeknu, tak je úplně zbytečné, a marné.

Může umělec fungovat v okamžiku, kdy mu není dobře na duši?

Myslím si, že to jde, ale hůř a špatně. Když má člověk bolavé koleno, tak jde k doktorovi. A k doktorovi by měl jít i s bolavou duší.

Zažila jste sama nějaké období publicity, které vám nebylo příjemné?

Pro mě bylo těžké období, kdy jsem přecházela z jednoho seriálu do druhého. A zpětně mi to samozřejmě přijde, že to bylo zbytečné a marné, že to byl marný hon na čarodějnici. A protože to byly dennodenní telefonáty a ataky, tak jsem udělala tu nejjednodušší věc pro mě a nereagovala vůbec na nic. Dnes když se na to podívám, bylo to úplně o ničem, já jsem pouze přecházela z jedné práce do druhé, nic víc, nic míň. Já mám naštěstí v těchto chvílích po svém boku muže, který stojí pevnýma nohama na zemi a u kterého cítím, že mě má rád.

Bez publicity to ale také úplně nejde. Nebo ano?

Já nevím, nemám pocit, že by mi roli přineslo to, že jsem udělala rozhovor. Publicita je určitě důležitá ve chvíli, kdy máme v divadle premiéru a přejeme si, aby se to dostalo mezi lidi.

Slyšel jsem, že navrhujete kabelky. Jak jste se k tomu dostala?

Ano, nejdřív jsem dostala nabídku od jedné české firmy, že bych mohla být jejich tvář. Ale víc mě na tom zaujalo, že mi nabídli, že bych si jednu kabelku mohla i navrhnout. Nakonec jich máme hodně, jsou to všechno kožené kabelky a můj sen byl, aby si tu kabelku mohla vzít dvacetiletá slečna i osmdesátiletá paní. Kabelky jsou na světě, tak si jen přeju, aby se líbily a aby je nové majitelky měly rádi tak, jako je mám ráda já.

Dana Morávková - make up & vlasy Monika Navrátilová / styling Martin Gruntorád (5.Avenue,Mango,Van Graaf,Buffalo,Swarowski,My-Parfois). Foceno v hotelu Boscolo Prague.

Že by to byl váš nový job?

Je to spíš takový koníček, než vidina nové práce, ale bavilo mě to hodně. Určitě by mě ani ve snu nenapadlo, že bych něco takového mohla dělat, ale na druhou stranu štěstí přeje připraveným.

Čím ještě žijete, a co vás čeká?

Stále točím Ordinaci, stále hraju v divadle Bez zábradlí, nejnovější hrou je představení Jistě pane premiére, kde má hlavní roli Karel Heřmánek, stále je plno, tak to jsou věci, které mi dělají radost. A co mě čeká? Doufám, že nic špatného.