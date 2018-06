Rozvod a exekuce. Letos už stačilo, říká exkolegyně Podlahy Makrlíková

Jste jednou z těch moderátorek, které pracovaly po boku zesnulého Přemka Podlahy. Byli jste i pak v kontaktu?

Byli, byť ne tak často jako v době, kdy jsme spolupracovali. Jeho smrt na Štědrý den mě velice zasáhla, byl to takový můj zahradnický táta, který mě naučil vést rozhovory, cítit kameru a dávat lidem rady tak, aby se to divákům líbilo. Byl to on, který mě přesvědčil, abych si vystudovala druhou vysokou školu - zahradnickou. Věděl, že to dělám srdcem jako on. Byl odborníkem, který znal téměř vše, byť to nedával najevo. Říkal, že pokud chce moderátor udělat skutečně kvalitní rozhovor, měl by znát alespoň sedmdesát procent odpovědí. Půjdu se s ním 2. ledna rozloučit. Doufám, že je mu v kutilském nebi dobře. Byl ten nejlepší v oboru.

Velmi mě překvapilo, že z bývalé moderátorky je teď zahradní architektka. Jak jste v tomto směru daleko?

Poté, co jsem začala studovat Českou zemědělskou univerzitu, byla mým prvním klientem na zahradu kolegyně Štěpánka Duchková. Teď mám vlastní firmu, realizuji mnoho zahrad ročně a do každé vkládám kus sebe. Vybírám si klienty, kterým jsem schopna rozumět a vcítit se do jejich přání a potřeb, aby zahrada byla jejich splněným snem. Pokud na první schůzce vidím, že klientovi nerozumím, zakázku odmítnu. Vím, že by to nedopadlo dobře. Mám ráda ten pocit, když přijdete na zaplevelený kus pozemku u domu a odcházíte z hezké zahrady. A když se o zahradu lidé starají, je radost vrátit se na místo po několika letech a vidět zahradu v plné kráse, kdy rostliny srostly do sebe a bohatě kvetou. Má práce je můj smysl života, dělám svět kolem nás o něco krásnější.

Dana Makrlíková Dana Makrlíková (39) se narodila v Jablonci nad Nisou. Vystudovala Technickou univerzitu v Liberci a Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Nyní se chce dostat na práva. V médiích je od roku 1993. Působila na Nově, v České televizi a na Primě. Je bývalou mluvčí Českého telekomunikačního úřadu a radní České televize. Od roku 2008 má vlastní firmu na realizace zahrad. Nově se specializuje na home staging, tedy přípravu nemovitostí k prodeji či pronájmu.

Moderování, nebo alespoň práce v televizi, bývá návykovou záležitostí. U vás se nic takového nedostavuje?

Definitivně odpoutaná od televizní branže ještě úplně nejsem. Připravuji jeden projekt a spolupracuji s pořadem ČT Polopatě, kde píši scénáře a vystupuji jako odborník na zahrady. Mám řadu nápadů na pořady, ale stát se jen moderátorkou už nechci. Baví mě být v zákulisí, připravovat pořad, celý jej vést a produkovat. Kdyby přišla nabídka moderovat pořad jako například Receptář, asi bych neodmítla, ale s podmínkou podílet se na přípravě a výrobě.

Je třeba dodat, že jste také mluvila za telekomunikační úřad a rovněž jste byla místopředsedkyní Rady České televize. K těmto funkcím jste se dostala jak?

Nabídka od Českého telekomunikačního úřadu přišla v době, kdy jsem byla v Receptáři a už skončila s moderováním Zpravodajského deníku na Primě, tudíž jsem si řekla, že je čas přijmout další výzvu. První dny jsem měla pocit, že všichni mluví jinou řečí, samé odborné názvy, kterým jsem nerozuměla. Díky tomu, že jsem absolventka i Technické univerzity, jsem to postupně zvládala. Tato práce mi umožnila sledovat přechod z analogového na digitální vysílání a setkat se s řadou zajímavých lidí z úplně jiného oboru. A pak mě Poslanecká sněmovna nečekaně zvolila do Rady ČT. Protože jsem se účastnila zasedání Rady ČTÚ, tak mi práce v Radě ČT, příprava usnesení a kontrolní činnost byla velice blízká. Tím, že jsem prošla privátními televizemi a také veřejnoprávní jako zaměstnanec, jsem problematiku práce znala dobře i z druhé strany. Schvalovat rozpočet, dlouhodobé plány rozvoje ČT, studovat zákony, jednat s poslanci při schvalování Výroční zprávy ČT bylo hodně poučné. Sice to byla velmi náročná práce, ale moc zajímavá.

Je ještě něco, v čem byste se chtěla zdokonalit?

Zdokonaluji se stále v umění dělat zahrady. Pracuji na angličtině a němčině, které jsem se učila, ale v práci je příliš nepoužívám. A právě pracuji na zdokonalení svého těla. Třikrát týdně chodím do posilovny, běhám a snažím se zdravě jíst, i když sladkému ráda podlehnu. Chtěla bych se zdokonalit v lyžování. Jsem holka z hor, která vyrůstala u sjezdovky, ale po sedmileté přestávce se cítím nejistá. V létě se chci zdokonalit v golfu. A taky se učím na přijímací zkoušky na práva.



Dovolte mi jednu hodně osobní otázku. Po čtyřech letech manželství jsem opět svobodná. Co se pokazilo?

Můj rodinný život není moc zajímavý. Jsem od jara rozvedená a každý, kdo prošel rozvodem, ví, že to není úplně lehké období. Ale to se prostě v životě někdy stane, že něco nevyjde. Tento rok pro mě nebyl rozhodně jednoduchý, zažila jsem zklamání i mnoho ponaučení, ale také radosti. Mám ráda přísloví „Co tě nezabije, to tě posílí“. Vše, co mě v životě potká, i to negativní, beru jako dobrou zkušenost, která mě má něčemu naučit a přijímám ji s pokorou. To nejdůležitější je, že jsem zdravá. A většinou s odstupem času se ukáže, že něco, co se jeví jako negativní, přinese v budoucnu pokrok a mnohé pozitivní. Například jsem po rozvodu poznala, co to je, když vám majetek napadne neoprávněně exekutor.



Co se přesně stalo?

Nechci mluvit o úplných detailech, exekuce se mě týkala jakožto vdané ženy. Byl to obrovský šok, neboť jsem nikomu nic nedlužila, nebyla na mě vedena žádná exekuce a nečekala jsem to. Tři měsíce jsem měla zablokovaný dům a nikomu podobnou zkušenost nepřeji. Ubránila jsem se, ale uvědomila jsem si díky tomu, že řada lidí, kteří nemají takové povědomí jako já, by to štěstí nemuseli mít. A tak chci zkusit za ně bojovat. Založila jsem facebookovou stránku Stop neoprávněným postupům exekutorů a s předsedou Ústavně právního výboru Jeronýmem Tejcem, který se angažuje na změně exekutorského zákona, se snažím domluvit na tom, aby se něco dělalo pro všechny, kteří doplácejí na nekalé praktiky exekutorů. Ale nechci je všechny házet do jednoho pytle. Řada z nich je slušných a také vím, že řada exekucí je oprávněných (více o návrhu zákona čtěte zde).



Exekuce přišla v době, kdy jste už byla úředně rozvedená?

Ano, exekuce přišla v době, kdy jsem byla rozvedená, jenže i když jste rozvedený, podle nových znění zákonů vám potíže mohou způsobit i problémy exmanžela.

Jaké cíle si dáváte na následujících 10 let?

Být zdravá, šťastná a dělat, co mě baví, když mě to baví.