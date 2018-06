Dana Černá: Díky Sexu ve městě jsem ztratila veškeré vyjadřovací zábrany

Bezesporu nejobletovanější zahraniční hvězdou Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je letos americká herečka Uma Thurmanová, věčná múza režiséra Quentina Tarantina.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

O její český hlas se v řadě snímků postarala herečka Dana Černá. Ta u nás patří k nejvytíženějším a nejzkušenějším dabingovým osobnostem. Svůj hlas propůjčila hollywoodské krásce i v kultovním bijáku Pulp Fiction: Historky z podsvětí, který Thurmanovou proslavil a udělal z ní světovou celebritu.

Tehdy byla Černá v začátcích své dabingové kariéry a nemohla tušit, že právě tento film se stane jednou z klasik stříbrného plátna. „Byla to krásná práce a myslím, že se i vydařila. I v českém znění se podařilo vystihnout nadsázku, která je v tomhle filmu velmi důležitá. Měla jsem pak i řadu pozitivních ohlasů a lidem se to líbilo,“ vzpomíná herečka, které Uma Thurmanová učarovala už v polovině devadesátých let, kdy se film do Česka dostal.

„Je pravda, že tehdy ještě nebyla tolik známá, ale připadala mi úžasná. Výborně hrála, měla v sobě smysl pro humor i nadsázku. Byla také krásná, něžná i drsná. Já sama jsem z ní byla nadšená,“ přiznává Černá.

Do Karlových Varů spatřit na vlastní oči svou slavnou hereckou kolegyni se však nyní nechystá.

Hlas Dany Černé si zejména ženy jistě vybaví při vzpomínce na další již kultovní záležitost – seriál Sex ve městě, který se stále reprízuje. A tak dodnes promlouvá z televizních obrazovek jako sympatická, avšak tak trochu upjatá brunetka Charlotte. Na tuto práci herečka ráda vzpomíná.

Čtveřice hlavních hrdinek seriálu si totiž mimořádně dobře sedla i v české verzi. Paradoxem je, že zatímco postavy mladých nezávislých Newyorčanek střídaly muže jako boty a obrážely jeden opulentní večírek za druhým, české herečky, které jim léta propůjčovaly hlas, byly svým způsobem jejich přesným opakem. „Je to docela vtipné, protože jsme všechny – Nela Boudová, Veronika Gajerová i Lucie Juřičková, v té době měly doma malá miminka. V pauzách jsme si ukazovaly fotky dětí, povídaly si o maminkovských tématech, pak se rozsvítilo červené světlo a tematiku dětí vystřídaly peprné sexuální výrazy,“ vzpomíná pobaveně Černá.

Režie však ze vzájemných sympatií až takovou radost neměla, a tak jejich přestávkové seance po čase stopla. „Dokonce jsme tak moc kecaly a zlobily, že nás museli rozdělit, a tak jsme chodily do studia po dvojicích. Prostě zjistili, že víc toho proklábosíme okolo,“ přidává další vzpomínku Černá, která přiznává, že díky Sexu ve městě celkem spolehlivě ztratila veškeré vyjadřovací zábrany.A není divu. V devadesátých letech byl tento seriál v zábavním průmyslu doslova průkopníkem, pokud jde o tematiku ženské sexuality. „Ta témata byla natolik otevřená, že jsem se opravdu rychle otrkala,“ směje se Dana Černá, kterou mohou diváci vidět na jevišti pražského Činoherního klubu nebo také v Divadle Viola.