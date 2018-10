Se Čtvrtníčkem grilujeme v krematoriu, prozradila Dana Batulková

Když dostala herečka Dana Batulková nabídku na natáčení nového seriálu Světlu vstříc, byla nadšená. Nadšení však vystřídal šok poté, co zjistila, že děj seriálu se odehrává v krematoriu a ona by měla hrát roli balzamovačky.



„Měla jsem velký problém s tím, v jakém prostředí se bude natáčet. Vždycky jsem totiž měla panickou hrůzu ze smrti. Pak jsem si jednou v noci četla v posteli scénář a nahlas jsem se u toho smála. Je to sice místy hodně drsné, ale velice vtipné. Seriál Comeback byl proti tomu odvar. Hraji balzamovačku, jejíž dědeček měl stejné povolání a balzamoval dokonce Klementa Gottwalda,“ směje se Batulková.

Nabídku na natáčení konzultovala herečka jako první se synem Jakubem Prachařem (35) a následně i s hercem a režisérem Arnoštem Goldflamem (72). Oba oslovení ji přesvědčili, že podobná příležitost se neodmítá.

„Jakub mi řekl, ať to okamžitě vezmu, že je to online, což je médium budoucnosti, protože se blíží konec televize jako takové. Zajímalo mě také, co tomu řekne Arnošt Goldflam jakožto zástupce starší generace režisérů a solidních lidí. Ten mi také naznačil, ať do toho určitě jdu. Po poradě jsem tedy nakonec kývla a rozhodně nelituji,“ řekla Batulková v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou, který se v premiéře vysílá na ÓČKO STAR v pátek ve 21 hodin.

Herečku také uklidnilo, že v seriálu Světlu vstříc kromě ní hraje také kolega Petr Čtvrtníček (54) v roli spalovače mrtvol, Ladislav Županič (75) jako ředitel krematoria a Martin Kyšperský (38), frontman brněnské kapely Květy jako obřadník přednášející smuteční řeč. I přes výbornou náladu na place přece jen prostředí a atmosféra posledního rozloučení na Batulkovou dolehla.

Martin E. Kyšperský, Dana Batulková, Ladislav Županič a Petr Čtvrtníček v seriálu Světlu vstříc (2018)

„První den byl krušnej. Přijeli jsme do Ústí do krematoria, kde se seriál natáčí a mě se doslova zatajoval dech. Druhý den jsem se snažila si to nepřipouštět a říkala jsem si, že natáčíme ve studiu v kulisách. Květa Fialová (†88) vždy říkala, že tělo je vlastně jen odpad. Taková schránka na duši, která z nás po smrti odchází a my nevíme kam. Třetí večer po natáčení jsem měla opravdu hlubokou krizi. Říkala jsem si, že se možná složím a nechám toho,“ přiznala herečka.



Prostředí, ve kterém se seriál odehrává je prý to jediné, co herečce kalí čirou radost z natáčení plného neobvyklých, až bizarních zážitků. „Petr Čtvrtníček koupil například pro potřeby natáčení velký profesionální gril a spolu s ním přivezl i velké pláty masa. Ve volných chvílích tedy v krematoriu grilujeme,“ říká Batulková.

Herečka přiznala, že občas mívá období, kdy si připadá odepsaná. „V životě se mi to střídá. Někdy mám období, kdy vůbec nevím, co dřív. Jindy si zase připadám, že už mě nikdo nechce, protože jsem stará a nemám talent. Celý život pochybuji. A tak se to pořád střídá, nahoru dolů. Ještě bych si přála nabídku na nějakou hezkou niternou dramatickou roli. Nejsem úplně skromná. Tak uvidíme, co režiséři na to,“ dodává Batulková.