Dana Batulková překročila vlastní stín a v 52 letech nafotila akty

"K focení nahoty se všeobecně stavím negativně, jen tak z rozmaru bych něco podobného nikdy neudělala," řekla iDNES.cz Dana Batulková, které dodal odvahu fakt, že jde o příjemnou práci, na níž je potřeba dobře upozornit. "Kdyby to nebyla práce, nikdy bych se k tomu neodhodlala," dodala.

Režisér inscenace a ředitel Městských divadel pražských Ondřej Zajíc je s projektem spokojený. I proto, že se mu inscenaci inspirovanou skutečnou událostí povedlo zasadit i do české reality. "V této hře se šest starších dam z anglického venkova rozhodlo nafotit kalendář aktů pro charitativní účely. Jejich čin vzbudil mediální pozornost po celém světě a vlastně odstartoval celou mánii okolo focení kalendářů aktů k té či oné příležitosti," uvedl.

Hra Holky z kalendáře odráží skutečnou událost, jež byla zfilmována ve stejnojmeném filmu.

Autorkou odvážných snímků šest statečných žen středního věku je fotografka Ilona Sochorová. Pro dámy měla zásadní význam. "Styděla jsem se šíleně, být tam chlap, bylo by to horší. Vím, že v divadle vybírali z několika fotografů, ale nakonec dali přednost Ilonce i kvůli tomu, že je žena. Pro všechny to bylo mnohem příjemnější," vysvětlila Dana Batulková.

Křest kalendáře se uskuteční 6. prosince za účasti protagonistek a od toho dne bude v prodeji na pokladnách Městských divadel pražských. Premiéra hry Holky z kalendáře je pak na programu 19. března 2011.

Spolu s Batulkovou pózují bez oblečení i herečky Veronika Gajerová, Jitka Smutná, Radka Fidlerová, Kateřina Macháčková či Lenka Termerová.