Batulková o nevlastním vnukovi: Hlídám ho i přes noc, ale máma je máma

Ke tříletému Kryšpínovi se Dana Batulková chová jako pravá babička. Ráda ho hlídá, a když ho dlouho nevidí, stýská se jí.

„Hlídám ho i přes noc. On to se mnou vydrží. Ale maminka je maminka. Teď jsem ho naposledy nesla z koupelny a on říkal: Já tak strašně miluju Agátu,“ prozradila Batulková.

Ačkoli vychovala sama dvě děti, o vnuka má větší strach. „Je to daleko větší odpovědnost. Se svými dětmi, jak je člověk pořád, tak už ví přesně jejich čas, kam kdy doběhnou, co zrovna dělají.“

Její syn Jakub Prachař je podle ní jako otec naprostá jednička. „Jsem nadšená. On děti nemusel, tak jsem si říkala, jak on tohle bude zvládat, ale zvládá to úplně perfektně. Kryšpínek ho miluje,“ dodává herečka.

Kryšpín je synem hráče amerického fotbalu Miroslava Dopity, s nímž Hanychová otěhotněla po dvou týdnech známosti.

„Otěhotněla jsem chtěně - nechtěně. Chtěla jsem to vyzkoušet, jestli to funguje a ono to zafungovalo. Myslím, že to nebylo úplně rozvážné,“ řekla před dvěma lety v rozhovoru pro pořad Selebrity na Óčku.

S Dopitou se rozešla v roce 2012. Ve stejném roce se dala dohromady s hercem a muzikantem Jakubem Prachařem, kterého si loni v létě vzala.