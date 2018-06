Dana Batulková: Po bolestivém rozvodu vše vyléčil čas

„Patřím k první generaci, která zažila ten velký rozvodový boom. Dřív se lidé v takové míře nerozváděli. Až muži mé generace poprvé objevili to kouzlo „výměny za mladší model“. Objevil se nový trend – chlap dosáhl nějakého úspěchu, koupil si nové auto a do něj si pochopitelně chtěl taky posadit novou ženu,“ postěžovala si Batulková v rozhovoru pro časopis Téma.

K rozvodu s Davidem Prachařem se přidaly i existenční starosti po požáru domu. Tehdy herečka poznala, že fráze „to chce čas“ je pravdivá.

„Největší moudrost v podobných situacích je opravdu ta, že všechno chce svůj čas. A ten čas je ještě potřeba nějak smysluplně využít, musí tam být i to vlastní přičinění, že to člověk nevzdá, nezahořkne. Což ne vždy lidé dokážou a musím říct, že v takových případech mně osobně už potom s nimi schází soucit. Pak už jedou v takové koleji, že jim prostě není pomoci,“ říká.

Právě díky tomu, že nezahořkla, jí brzy přišel do cesty nový muž. Dala se dohromady s ředitelem Městských divadel pražských Ondřejem Zajícem.

„Určitě jsem nezahořkla tak, že bych si myslela, že ten, co mě opustil, je jediný na světě. No není. Ano, je to otec mých dětí, ale ty už mají taky své životy. Navíc pak brzy přijde touha zase s někým sdílet ten dospělý život. Potřebujete někoho, komu můžete říct, co se vám zrovna stalo, postěžovat si. Na život v páru jsme prostě nastavení. Takže po nějaké době už jsem na to byla vnitřně připravená,“ dodává Batulková.