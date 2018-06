Oblečení nekupuji, dědím ho po dceři, prozradila Dana Batulková

„Když je čas, chodíme na společné nákupy a pak si dáme něco dobrého k jídlu. Většinou mě to stojí dost peněz, takže naše dámské jízdy nepraktikujeme často,“ prohlásila Dana Batulková.

Herečka prozradila, že si už na sebe nic kupovat nemusí. „Oblečení dědím. Vždycky čekám, až Mariánka vyklidí skříň,“ řekla.

Co se týče trendů, matka ani dcera je moc neřeší. Spíše si poradí, co které sluší. Obě prý mají stejný vkus a cit. S doplňky i kosmetikou to je dost podobné.

„Miluji šminky, rtěnky či různé laky na nehty. Většinou něco vyberu i mamce, nebo si přijde něco půjčit,“ popisuje Mariana Prachařová, která mámu ráda chválí a nemá problém ji vodit i mezi své vrstevníky.

„Ať už jde o její vzhled, nebo o herecké výkony, mamka je bezvadná ve všem. Jsem strašně ráda, že je taková, jaká je. Moji kamarádi ji milují,“ pochvaluje si blondýnka.

Herečka Dana Batulková

Skoro celá rodina, až na Marianu, společně hraje v seriálu Ohnivý kuře. „Když vidím mamku, bráchu Jakuba a tátu Davida v seriálu, je to docela sranda. Sice to nesleduji pravidelně, ale někdy si to u televize užívám. Nabídku do seriálu dostali zatím rodiče. Mamka se před tím radila s Kubou, jestli mu to nebude vadit. Myslím si, že z toho má velkou radost, protože má možnost si ho co nejvíce užít alespoň díky práci,“ říká.

A jak to mají sourozenci s vařením? „Vaření mě baví, ale vůbec mi nejde. Dokážu totiž připálit i čaj. V rodině to bylo dáno do vínku spíš Jakubovi, který to má jako relax. Mamka mi říká, že já si spíš mám najít kluka, který vařit umí. Nebylo by špatný, kdyby mi ráno udělal nějaké sladké lívance,“ dodala Prachařová.