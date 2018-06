VIDEO: Batulková prozradila recept na mládí. Místo liftingu úsměv

"Člověk se musí radovat z různých věcí, blbostí a mít rád svět a lidi. To je pak vidět i v obličeji. Nemůžete se trápit kvůli kravinám. Opravdu stačí jenom úsměv a koutky nahoru a pak je všechno dobré," míní Dana Batulková.

Herečka prý nedělá nic speciálního, aby vypadala skvěle. Dokonce po své dceři dědí kosmetiku.

"Všechny krémy, co už nechci, tak jí dám. Ale máma nemá doma žádná séra pro stále mladou pleť. Nevím, jak to dělá. Také bych to chtěla vědět do budoucna," potvrdila Mariana Prachařová.

Lucie Benešová si na kosmetiku zašla se svojí matkou Jiřinou, kterou často považují za hereččinu starší sestru. Blondýnka prohlašuje, že žádný zaručený recept na krásu nemá a za svůj vzhled vděčí hlavně genetice.

"Možná, že k životu přistupuji pozitivně a lehčeji. Letos budu mít jubileum, čtyřicítku, tak už začnu asi víc používat kosmetiku," řekla Benešová.

Dana Batulková i Lucie Benešová byly na Velikonoce řádně připraveny už v předstihu.

"Natrháme už jen větvičky a pověsíme vajíčka, která Marianka malovala v dětství," prozradila Batulková velikonoční plány.

"Celý den jsem s dětmi dělala vajíčka. I s kamarádkou Evou jsme na chalupě barvily a vyráběly dekorace. Máme hodné kluky, tolik nás nemrskají, jen tak, aby se neřeklo," prozradila čtyřnásobná maminka Benešová.