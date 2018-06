Odejít z Panství Downton bylo těžké, ale správné, míní Dan Stevens

"Trávil jsem hodně času omlouváním, že jsem odešel. Téměř každý den. Bylo to těžké rozhodnutí. Jako u každého těžkého rozhodnutí se objevily také zajímavé věci. Bylo to překvapení. Bylo to dokladem toho, jak moc se lidem seriál líbí a měli rádi mou postavu," řekl Stevens v jednom z rozhovorů.

Jeho snem prý vždy bylo natáčení thrilleru. I když ještě nevěděl, jestli bude nějaký vůbec točit, své rozhodnutí odejít z Panství Downton musel probrat také s tvůrcem seriálu.

"Nemohl jsem se před dvěma lety posadil a říct: V pořádku Juliane Fellowesi, to, co chci vlastně dělat, je natáčení akční, napínavé, černé komedie s hororovými prvky. Nejlépe s americkým přízvukem. To by bylo šílené a také vysoce nepravděpodobné. Ale jakmile ta příležitost přišla, vypadalo to jako realita," řekl Stevens pro webovou stránku IndieWire.

Kvůli hlavní roli v thrilleru The Guest prošel výraznou změnou. Zhubl, stal se veganem a pravidelně cvičí.

"Shodil jsem od Nového roku asi 13 a půl kila, což je v britském měřítku tak dvě až tři brady. Více si hlídám, co do svého těla dávám. Pracoval jsem s odborníkem na výživu. Je lepší uvědomit si, co jíte, než mít zvláštní dietu," prozradil herec loni.