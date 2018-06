Pořad Limuzína slaví pět let. Nekonečný slibuje kulturní orgasmus

„Když zavoláte Danovi Nekonečnému, přivítá vás melodie z filmu Vinnetou a poté typické dlouhé „r“. Není výjimkou, že k telefonátům pouští i mimoplanetární songy jako podkres rozhovoru,“ popisuje Hejda.

Nekonečného pozval na večírek svého pořadu nejen jako jednoho z hostů, které limuzínou svezl, ale i jako hlavní hvězdu večera. „Slavím pět let vysílání Limuzíny s Mírou Hejdou a chtěl jsem něco mimořádného. Tenhle sestřih asi mluví za vše. To, že měl telefonát před sestřiháním 26 minut, byste mi stejně těžko uvěřili. Ale je to tak. Obdobně je to s každým hovorem s ním. A to Dan volá většinou v časech mezi jednou a čtyřmi ráno,“ směje se producent a moderátor Limuzíny, která se vysílá každý týden na stanicích Óčko a Óčko GOLD.

Dan Nekonečný slíbil, že na oslavu dorazí, i když kvůli tomu bude muset zkrátit svůj pobyt v Karibiku.

„Uděláme karneval rozkoší. Vezmu ty nejkrásnější ženy z celého světa. Uděláme gejzír rozkoší, co rozhicuje všechny chlapy a přivede všechna koťátka ke kulturnímu orgasmu,“ slibuje Nekonečný.