Dan Nekonečný si užije se slony

15:30 , aktualizováno 15:30

Dan Nekonečný je narozen ve znamení Lva a miluje zvířata. Pravidelně cestuje do exotických zemí a tam se přátelí se šamany, ale také se šelmami a slony. Prý se kdysi zamiloval i do sličné delfíní slečny. Hlavní představitel hudební skupiny Šum svistu se chystá odletět do Thajska.