Dan Bárta bude mladistvým otcem

13:51 , aktualizováno 13:51

Zpěvák Dan Bárta, který o sobě v poslední době dal vědět hlavně soundtrackem k filmu Snowboarďáci, má ve svých šestatřiceti letech k teenagerům blízko nejen díky hitu On My Head. "Já se totiž mezi mládež ještě pořád počítám," tvrdí. A to i když se už brzy zařadí do kategorie otců.