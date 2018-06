Dámy, kochejte se. Sexy kalendář nafotili nazí ochránci zvířat

Deset zaměstnanců RSPCA neboli Královské společnosti na ochranu zvířat se rozhodlo získat peníze neobvyklým způsobem.

Když mohou mít úspěch kalendáře s nahými dívkami, proč ne s nahými muži? Nafotili proto kalendář na rok 2010, kde je uvidíte vedle zvířat jež zachraňují, ovšem bez uniforem. Maximálně v čepici. "Vždycky jsem si myslel, že by to mohl být dobrý způsob získání peněz, pokud to bude uděláno vkusně a dobře. Většinu charitativních kalendářů nakupují ženy, tak jsme se rozhodli udělat náš první s mužskými modely. A pokud se bude dobře prodávat, kdo ví, co podnikneme příští rok," řekl deníku Daily Telegraph šéf inspektor RSPCA John Pollock.

Všem záleželo hlavně na tom, aby snímky s nahými muži nebyly lascivní a aby zároveň ukazovaly práci, kterou muži z této společnosti vykonávají. V kalendáři jsou tedy fotky vodních záchranářů i práce ve výškách. Témata k jednotlivým fotkám vymyslel Jo Barr, který věří, že budou mít s tímto projektem úspěch. "I když je každý rok vydáváno mnoho kalendářů s nahými těly, ten náš je jiný. Lidé, kteří nás chtějí podpořit si tak mohou koupit něco zábavného," řekl Barr.

Zároveň ale uznává, že může takový počin vzbudit i negativní reakce. "Když se tak široce uznávaná organizace rozhodne udělat neobvyklý projekt jako je tento, vždycky to může zvednout mnoho obočí. Ale tento kalendář je jemný a my doufáme, že lidé pochopí, že jsme to všechno dělali pro dobrou věc, abychom vybrali nějaké peníze na pomoc zvířatům," dodal Barr.

Kalendáře jsou k mání za v přepočtu asi 140 korun včetně poštovného.

