Dámy, čurejte vestoje, nabízí amsterdamská vynálezkyně

Moon dovedla k dokonalosti ručně ovládanou, věcičku připomínající trychtýř, pojmenovanou P-Mate (Pomocník při čurání), která umožňuje ženám konat potřebu vestoje.



A tento vynález již kvapem mění "kulturu čurání" v liberálním, svobodomyslném Nizozemsku. "Prostě jen propněte kolena, podsaďte zadek, odhrňte sukni a kalhotky, zamiřte a do toho," instruuje Moon, zatímco v názorné ukázce pro televizní kamery Reuters čurá do nočníku.

V uplynulých šesti měsících se v Nizozemsku a Belgii prodalo zhruba sto tisíc Pomocníků, vyrobených z vodovzdorné lepenky a připomínajících kornout na hranolky.

Moon se zaměřuje na návštěvnice hudebních festivalů, nucené vystát dlouhé fronty před záchodky, které jsou často hnusně špinavé a mokré. Vyzbrojena mobilním záchodkem a zásobou Pomocníků pro jedno použití v doprovodu týmu pěti "demonstrátorek" sklízí chválu za svůj důmyslný revoluční vynález.

Jak prohlásila jedna na nejvyšší míru spokojená zákaznice: "Je to vynález století. Stačí se tomu zasmát a ostatní jde přirozeně." Pomocník tím, že umožňuje ženám močit vstoje jako muži, šetří příslušnice něžného pohlaví před hrůzami balancování nad znečištěným sedátkem toalety a zároveň krátí fronty před záchodky.

"Až to ženy dokonale zvládnou, budou se fronty krátit ještě rychleji," tvrdí Moon.

Tento skvělý nápad se jí vylíhl v hlavě během cestování po Indonésii, kdy ji na nejvyšší míru vyváděly z míry těžkosti kolem čurání. "Muži to měli vestoje snadné, ale já jsem musela do křoví a to byl vzhledem k hadům a všelijakým špičatým ostrým věcičkám problém. Nebo jsme měli záchod, který představovala pouhá díra v zemi. Vždycky jsem si počurala boty," vzpomíná.

Rozhodnuta nalézt řešení, začala experimentovat s obálkami časopisů z lesklého papíru a nově získané poznatky nechávala své přítelkyně prověřit v praxi. Byly nadšené, a když po návratu z Indonésie požadovaly další "udělátka", rozhodla se Moon spustit skutečnou výrobu Pomocníka.



S počáteční pomocí přátel a rodiny jich ručně poskládala prvních několik tisíc. Teď už má výrobu na starosti stroj, který stříhá, lepí a skládá a je s to vychrlit 50.000 Pomocníků denně. Finální výrobek se prodává prostřednictvím Internetu a 70 prodejen společnosti Body Shop International v zemích Beneluxu, stejně jako přímo na velkých akcích pod širým nebem.

Čurání "po mužsku" však něco stojí. Body Shop International nabízí Pomocníky - obvykle zdobené logy vyvedenými v zářivých barvách a módními potisky - za 4,95 guldenů (1,99 dolaru) za kus. Na Moonině webové stránce www.plastuit.nl může zákaznice získat balíček pěti kusů v kapesní velikosti za 7,95 guldenu (3,20 dolaru). Na odbyt jdou podle manažerky amsterdamské odbočky společnosti Body Shop Corinne van der Sandové nad očekávání dobře.

Podle Moon, pilně pracující na splachovatelné a rozkladu schopné verzi, jsou mezi potenciálními zákazníky také chodkyně a cyklistky, stejně jako pracovníci lékařské sféry, kteří by mohli shledat Pomocníka ideálním pro odebírání vzorků moče.

Někteří příslušníci silného pohlaví to však považují za vpád na své "výsostné území".

"Byla to poslední výsada, kterou muži měli," mrzutě míní jeden z nich.