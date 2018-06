Dáma s prezidentským platem

Má nádhernou postavu s nepřehlédnutelnými ňadry, elegantní kožich a dlouhé zlaté řetízky v uších. Šestadvacetiletá dáma na úrovni, a - jak sama říká - milující máma.



Jenže takovou má jen málokterý syn.



Sotva si sedne ke kávě, bez vyzvání nabízí jednu pracovní historku: „Tak si představ, co jsem včera zase zažila,“ směje se. Objednal si ji mladý muž a hned po pozdravu vyslovil zvláštní přání - aby ho oslovovala Petro. "Tak jsem ho namalovala, nalakovala mu nehty, vycpala prsa a dvě hodiny mu pak říkala, jaká je krásná holka."



Leonu taková práce baví, dokud ji zákazníci nechtějí líbat a nejsou suroví. Váží si faktu, že bez velké námahy vydělá stejné peníze jako český prezident, a přitom jí zbývá spousta volného času.

V novinách hledali společnici

Na první pohled je sebevědomá a inteligentní, dobře mluví anglicky, francouzsky i rusky. Šéfka její agentury přece říkala jasně: Vyberte si Leonu, je naše nejlepší!

Teď si zapaluje další davidoffku a vzpomíná, jak všechno začalo...



Dětství v městečku u Ostravy nebylo nic moc. Nesmělá Leona nešťastně sledovala, jak se její rodiče hlučně dohádali k rozvodu, a s otcem se dávno nestýká.



Hloupá nebyla, úspěšně mířila k maturitě na obchodní akademii. Ve snu by ji tehdy nenapadlo, že bude brzy vydělávat nejstarším řemeslem, vždyť ani nepatřila ke třídním milenkám a s muži se spíš míjela. V té době chtěla být modelkou.



Nakonec si vzala prvního chlapa, se kterým se milovala, a tomu porodila syna. Jenže brzy bylo jasné, že podobný vztah už zná, viděla ho přece u svých rodičů. Manžel byl agresivní, o dítě se nestaral...



To všechno líčí Leona klidně, ale najednou přechází k jakési bezcitnosti, která se bude během dvouhodinové schůzky několikrát vracet: "A pak se můj muž těžce zranil, tak jsem se rozhodla, že svoji nesmělost zahodím."



Tehdy se podívala na syna, ještě mimino. Řekla mu: "Ten život zvládneme sami," a odpověděla na inzerát hledající společnice. Úplně naivní nebyla, a že už její tělo nebude patřit jedinému muži, to brala jako nevyhnutelnost.



Poprvé v životě začala pracovat a brzy se navždy rozloučila také s matkou. Jejich vztah byl dávno chladný, ale Leona za ní přesto přišla se slovy: "Mami, spím s cizími lidmi za peníze."



Odpověď ji překvapila, byla totiž chápavá. „Pak jsem zjistila, proč. Máma věděla, že z toho něco kápne, a od té doby se ozvala, jedině když ode mne potřebovala něco koupit. A když se milostivě uvolila pohlídat syna, říkala si o deset tisíc měsíčně,“ trochu se šklebí Leona. V očích má výraz „jen ať si matka dál uklízí za minimální mzdu, já se od nikoho vydírat nenechám“.

Sociální dávka? Na den

Většina chlapů dostává horečku, jen když se dívá na její zlatý křížek hluboko pod krkem a poslouchá vyprávění. Hlavně staří muži okolo sedmdesátky si ji často kupují právě kvůli vzrušujícímu hlasu.



Ono je to tak - i když si Leona sama říká prostitutka, ne každý zákazník po ní chce sex: „Zažila jsem cizince, kteří si mě koupili na dva tři dny, a propovídali jsme to.“

Když si „téměř nedotčená panenka“ (přesně tak to formuluje) odpracovala první noc, bylo jí zle jen chvíli. Pak se podívala do peněženky, jestli je to pravda, a skutečně, měla tam o šest tisíc víc než včera. Výborně - ty peníze jsou mnohem lepší než mateřská. Hned si šla koupit pračku.



Dnes má dva tři zákazníky denně a vydělá si sto padesát tisíc měsíčně.



Žádný příspěvek na dítě dávno nepobírá, stejně by to utratila během jediného dne - za jídlo pro sebe a kluka, za šunku, kterou krmí své tři psy („to jsou moje lásky, přece jim nebudu dávat granule!“), nebo třeba za kino a posilovnu.



Stal se z ní snob, který často zdůrazňuje, jak má rád decentní chování a elegantní obleky, a kdokoli s ní hovoří, musí se kradmo podívat, v čem na schůzku přišel.

„Zajímá tě, jaký obchod byl pro mne nejzajímavější?“ dopředu očekává otázku, kterou ji pokládají nejbližší přátelé.



A pak vypráví o Čechoameričanovi, který si nedávno koupil na týden nejen ji, ale taky dalších sedm dívek a u agentury nechal dva a půl milionu korun. "Šňupal kokain, takže vůbec nespal, chtěl po nás masáže a byl mezi tolika holkami šťastný..."

Striptéra vážně nechci

Samozřejmě, i život nóbl prostitutky má svá úskalí, to Leona přiznává. "Chci žít s normálním, úspěšným mužem," svěřuje se, a najednou jsou kruhy pod jejíma očima mnohem výraznější.



Takoví muži totiž nemají pro pracovní večery krásné černovlásky pochopení. "Což chápu, já bych taky nechtěla žít se striptérem," uznává.



Pak tu jsou ještě tolerantnější pánové, kteří ochotně přimhouří oko, jenže ty zase opouští ona. "Vždycky se ukáže, že mě zneužívají. Prostě se jim hodí dárky, drahé parfémy nebo nejnovější móda."





Život úspěšné prostitutky Kolik stojí

Čtyři tisíce na hodinu, polovinu si bere agentura. Kdo jsou její klienti

Z osmdesáti procent cizinci, obavy má hlavně z Rusů a Arabů, kteří ji často považují za podřadnou. Vyhoví i zákaznicím. Kdo ji chrání

Agentura má kontakt na zákazníka, ochranka je stále nablízku jeho bytu nebo hotelu. Alkohol a drogy

Při práci chce být střízlivá, dá si nanejvýš dvě deci bílého. I když je mezi klienty mnoho narkomanů, ona drogy nebere. Jaké má podmínky

Kondom je nutný a líbání zakázáno. Osvědčená zkušenost

Muži si nejvíc užijí zrelaxovaní, rozhodně ne opilí nebo na drogách.

Proto zatím Leona zůstává ve své vilce na pražské periferii jenom se synkem, o kterém mluví nadšeně dlouhé minuty. Ale rozhodně není ideální matkou, i když si to nechce přiznat. Stále říká, že vychovává statečného a samostatného kluka, se kterým je nejvíc ze všeho kamarádka, ale jako by zapomínala, že je mu teprve pět.Takové jsou jeho dny: každé ráno se nasnídá a jde venčit, to všechno potichu, aby mámu nevzbudil. Pak mizí do školky, kde na otázky po matčině povolání odpovídá: Fotomodelka. A opravdu si to myslí, vždyť u nich na stěně visí tak krásné fotky!"Kdyby mu někdo řekl, že jsem prostitutka, asi by mu namlátil," směje se Leona.Sama se budí až v poledne.Uvaří oběd pro dva, pak se namaluje, aby nevypadala jako holčička a nikdo se na ni nedíval svrchu ("což se mi v Čechách stává, a proto odtud brzo zmizím"), a obvykle jde do posilovny. Pravidelným hostem je i v sauně a občas skáče s padákem, v takové společnosti si hraje na sekretářku nebo třeba překladatelku.A syn? Ten má nejdražší hračky z celé školky a na videu spoustu pohádek... Dřív měl i chůvu, ale ta zmizela s věcmi za čtvrt milionu.Ve volných večerech jde Leona často s kamarádkou do baru, kde naráží na problém. "Pořád mi někdo chce posílat drinky. Chlapi si myslí, že mě opijou a dostanou, ale mají smůlu, ať si zajdou do agentury a zaplatí," popisuje žena, pro niž se už stala erotická vášeň ve tváři neodlepitelnou maskou.Leona takové situace umí vyřešit - většinou dá nějakému svalovci tisícikorunu, ať jí uhlídá trochu soukromí.

Za rok ke zpovědi

Aby nedošlo k omylu, sex ji stále baví a s pohlednými muži je při něm šťastná. „Ale v soukromí jsem strašně romantická,“ dodává vzápětí důrazně.



Konečně si našla zámožného cizince, který se jí líbí, a toho si chce příští rok vzít. Už půl roku si každý den telefonují, on prý miluje i syna... "Ale o své práci mu nikdy neřeknu. I kdyby někde našel mé snímky, vylžu se, že jsem jen fotila akty."

Zatím se před ním ani nesvlékla, ale je si jistá, že bude jejich život nádherný po všech stránkách: "Dnes už vím, že si dokážu každého vycvičit."



Pokud se jí opravdu zadaří, Praha přijde o jednu z nejpůvabnějších prostitutek a paní Leona bude mít někde na Západě kadidlem vysvěcený dům plný dětí. "Jo, je to paradox, ale jsem katolička," pokyvuje hlavou. Poprvé a naposledy vypadá jako úplně zmatené děvčátko, což cítí, a tak ještě shrnuje svůj světonázor: "Člověk je příliš krásný tvor, než aby vznikl z ničeho."



Zatím se nevdala, ale už teď plánuje, že se jednou mezi prostitutky vrátí. "Až syn dospěje, přiznám mu, čím jsem vydělávala, a třeba ho za podobnou holkou vezmu. Dám si tam drink a počkám, až se mi spokojený vrátí."



Leonu dnes ještě čeká jeden zákazník, loučí se a velkoryse dává na své povídání slevu: "Dej mi pětistovku, zaplať útratu a jsme vyrovnáni." Až se po půlnoci vrátí domů, doposlouchá prý u lahve vína svého Mozarta.