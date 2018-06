Další VyVolený se pořádně napakuje

FOTOGRAFIE VILY ZDE

Nová vila VyVolených vyrostla nedaleko Libeňského mostu. Do startu soutěže musí být vše hotové, a tak se stavbaři a celý štáb nezastaví, dokud nebude vše klapat na sto procent. Druhá vila má být ještě luxusnější - změní se barvy interiéru a nábytek bude také zcela nový.

Lépe se bude mít také druhý český VyVolený. Vladkova výhra rozhodně nebyla žádná almužna, teď to bude platit dvojnásob. Za sto dnů ve vile si jeden ze soutěžících bude žít opravdu na vysoké noze.

A co tedy získá? Hlavní výhrou bude opět byt na Nové Harfě od společnosti FINEP, tentokrát už ale za šest milionů. Každý měsíc dostane od Sazky 500 tisíc, za rok si tak přijde na dalších šest milionů. Na dražší dovolenou si může zajet ještě luxusnějším autem. Sunny Days totiž vítězovi věnuje zájezd za jeden milion a automobil Renault v hodnotě 1,5 milionu. Jako loni si do bytu může pořídit elektroniku Panasonic za půl milionu korun. Suma sumárum to dává pěkných kulatých patnáct milionů.

Celé klání o pohádkovou výhru začíná už 18. února. Ještě předtím ale Prima odvysílá sestřih toho nejzajímavějšího ze druhé slovenské série, která je už v plném proudu. - více zde Střihový pořad VyVolení SK bude uvádět Tereza Pergnerová a diváci se na něj můžou podívat už tuto sobotu 11. února. Do studia přijde také první slovenská VyVolená Linda.