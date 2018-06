Další VyVolení chtějí na filmové plátno. Mají šanci?

Vítěz druhé řady reality show VyVolení Antonín Jalovec známý více jako Tony a jeho kolega Petr Stanovský chtějí začít novou etapu svého působení v českém filmovém showbyznysu.

Oba už nafotili první prezentační fotografie a začínají se připravovat pod vedením zkušeného amerického herce a pedagoga Briana Caspea na dráhu reklamních a filmových herců. Mají pro to ale vůbec předpoklady, nebo je k tomu předurčuje pouze účast ve VyVolených?

Pomoci jim v tom mají ochranná křídla modelingové a produkční agentury JARO Management, která zastupuje řadu účastníků i z jiných reality show a soutěží krásy. Připomeňme některá jména - Lena Záhorská, Filip Trojovský, Karel Frýd, Ali Amiri, Klára Zaňková, Diana Kobzanová, Kateřina Průšová, Martina Dvořáková a další.

V soutěži méně úspěšný Petr se do českých stojatých a kalných vod vrhl střemhlavěji a s dalším neVyVoleným Martinem Hranáčem moderují společně road show k další Primácké reality show Bar.

De facto ale žádnou vodu příliš nerozčeřil. Naopak ji ještě více zakalil, protože se zařadil mezi plejádu samozvaných hvězdiček, které českému divákovi servírují prostřednictvím mnoha reality show české televize.

Tonyho hercem si dokáže v tuto chvíli asi představit málokdo. Jeho působení v televizi přeci působilo hodně nesměle, a nebo naopak až příliš přehrával. Herec musí být extrovert a ne všude prohlašovat, že ho média obtěžují, a ještě se schovávat.

"Tony se neschovával před médii doma, chodí v současnosti na castingy, kde není tolik na očích a od příštího týdne na hodiny herectví. Sázíme na Tonyho jako na své nové agenturní eso. Na sezónu podzim-zima 2006/2007 je zabookován na 6 modních přehlídek," hájí Tonyho agentura.

A stejné je to i v případě Stanovského. "Ani Petr není pozadu, jelikož z několika castingů, které prozatím navštívil, se téměř vždy dostal do závěrečného výběru. Nyní čekáme na konečný verdikt klientů." Ano, ten je ale narozdíl od Tonyho alespoň vidět a právě neobchází jen zmiňované castingy, a to je velký rozdíl.

Nicméně při pohledu na plejádu byť jen zmíněných jmen asi mnoho lidí napadne, kdo vlastně právě tyto osůbky dokázal označit za české hvězdy. Snad s výjimkou Kláry Zaňkové, která si svůj úspěch tvrdě vyzpívala, jde si za ním a netouží být denně na titulech bulvárních novin.

V Česku opravdu stačí k trvalému úspěchu zašlá kariéra modelky, pornoherce nebo kuchaře s dětskou tváří, kteří se prošli párkrát před televizní kamerou? Na druhou stranu, kdo by měl do showbyznysu vlít novu krev a energii? Média si žijí svůj vlastní uzavřený svět a dovnitř pouštějí jen omšelé, uvadající a okoukané tváře nebo zmíněné mediální rychlokvašky.