Další vášnivé líbání: Petra Faltýnová a Simon Štekl

Nejdřív se na akci v O 2 Areně vášnivě líbala jinak distingovaná Taťána Kuchařová s Milanem Richterem, pak na fashion show v Občanské plovárně stále zamilovaná Zuzana Belohorcová s Vlastou Hájkem a nejčerstvěji přišla vášnivost na Petru Faltýnovou se Simonem Šteklem v pražském Centru zdraví a krásy Vlasty Libotovské.



Petra Faltýnová a Simon Štekl

Petra Faltýnová byla se svou kamarádkou Zuzanou Belohorcovou hlavní gratulantkou majitelce salonu Vali, který slavil třetí narozeniny. Dalšími kráskami, které přišly vzdát hold odbornici na krásu, byla Eva Aichmajerová, Lucie Výborná, Veronika Pompeová a Eva Čerešňáková. Petra, která má centrum z domova téměř na dosah, nejdřív sledovala ukázku procedur, které Vlasta Libotovská předvedla na Zuzaně Belohorcové a Evě Aichmajerové, i masáž, kterou podstoupila Veronika Pompeová. Sama si prý nějakou ze služeb vyzkouší bez přítomnosti fotoaparátů.

Blíží se odloučení

Ženské řeči o péči o své tělo, kdy se Faltýnová například svěřila, že na kosmetiku vůbec nechodí, jednou týdně si ale nechává dělat manikúru a pedikúru, zatímco Belohorcová si vedle péče o ruce a nohy dopřává kosmetických služeb jednou za měsíc, vystřídaly zamilované pohledy a vášeň. Do centra totiž za Petrou přišel její přítel Simon Štekl. "S ním zůstanu už navždy," prohlásila modelka, která se po ostře sledovaném vztahu s Martinem Ručínským vrátila zpátky k exmilenci. Tomu se mimochodem nejvíc líbí úplně nenalíčená.



Slavnostní krájení dortu

Štekl přišel s dlahou na pravé ruce, natáhl si prý v posilovně vazy. Do posilovny chodí i jeho partnerka, a to už osm let pravidelně čtyřikrát týdně. "Cvičím, abych mohla jíst," vysvětluje Faltýnová. Sní toho prý hodně, v salonu si při malém pohoštění nejvíc pochutnávala na klobáskách a česnekové pomazánce. S přítelem každou sobotu chodí i na kolečkové brusle. "Ujedeme pokaždé celou trasu dlouhou patnáct kilometrů. Simon se nezdá, ale nasadí tempo a já za ním pokulhávám. Vždycky mi ujede a to jsem trénovaná," směje se Faltýnová.

Za pár dní se od své lásky odloučí, chystá se totiž na týden do Turecka se svými dvěma kamarádkami a jejich čtyřmi malými dětmi. "Miluju děti a v luxusním resortu, který mi poradil můj kamarád, si to všichni užijeme," těší se.