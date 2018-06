Právnička požaduje, aby Cosby dal 100 milionů dolarů svým obětem

Legendární americký komik čelí od úterý první žalobě. Podala ji Judy Huthová, kterou měl znásilnit v roce 1974. Ve středu vystoupily ze stínu tři další ženy, které legendárního komika veřejně obvinily, že je v minulosti zdrogoval a sexuálně zneužil.

Tiskové konference se kromě trojice žen zúčastnila také proslulá losangeleská advokátka Gloria Allredová, kterou prý v poslední týdnech oslovilo mnoho údajných obětí, aby zjistily, jaká jsou v této souvislosti jejich zákonná práva.

„Naneštěstí jsem jim musela sdělit, že kvůli promlčení je už moc pozdě na to, aby na Billa Cosbyho podaly žalobu,“ sdělila podle serveru BBC novinářům právnička, která je známá svým agresivním postojem v otázkách týkajících se žen.

Cosby by se podle ní měl vzdát námitky promlčení, aby údajným obětem umožnil podat žalobu. Druhou možností je, aby vložil 100 milionů dolarů do fondu, z nějž by se mohlo vyplácet odškodné dotčeným ženám za určitých podmínek.

Tři ženy poté podaly svou verzi údajných sexuálních útoků. Dvě uvedly, že byly předtím zdrogované.

Chelan (vpravo) je jednou z údajných obětí Billa Cosbyho. Na snímku s právničkou Glorioi Allredovou.

Komik čelí od úterý prvnímu formálnímu obvinění ze sexuálního útoku, kterého se údajně dopustil v roce 1974 vůči patnáctileté dívce. Právníci Cosbyho tvrdí, že všechna obvinění jsou pomluvou a jejich cílem je slavného herce pošpinit. V roce 2006 nicméně od komika dostala finanční kompenzaci jistá Andrea Constandová, která ho obvinila ze znásilnění a podání narkotik.

Kvůli skandálům americká televizní stanice NBC nedávno zrušila chystané natáčení nového seriálu s Cosbym. Rovněž internetová televize Netflix oznámila, že posouvá start nového pořadu s názvem Bill Cosby 77. Původně se měl vysílat od 28. listopadu.