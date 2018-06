Další rozchod: zpěvačka Fišarová dala sbohem příteli

Radka Fišarová se pustila do vztahu se ženatým mužem se dvěma dětmi a rozešla se s ním paradoxně krátce poté, co se konečně rozvedl. Nedávno ještě zamilovaný pár spolu žil v jedné domácnosti již dlouho a zvládl i peripetie kolem rozvodu.

"Naše povolání není z těch, co by napomáhalo vztahům. Asi za to může práce, možná nějaká únava materiálu, rozchod ale vyplynul z dlouhodobější situace. Že zrovna před svátky, za to asi může Murpyho zákon, tyhle věci si prostě nevybírají vhodný čas. I když to bylo na můj popud, uvědomila jsem si až někdy před čtrnácti dny, co se stalo. Všechno ale je, jak má být," míní zpěvačka.

Přiznává však, že bude potřebovat ještě nějaký čas, aby se všechny rány zahojily. Rozchod naštěstí proběhl v klidu. "Jsme oba dva normální rozumní lidé a zvládneme to. Žádný rozchod není příjemný, ale u nás doma rozhodně hrnce nelítaly a ani nebudou. Mám teď trochu zmatek v hlavě, ale snažím se soustředit sama na sebe, na to, co mi dělá dobře a co potřebuju, protože když člověk neví, co chce, tak toho ani nemůže dosáhnout. A já už jsem asi trochu přestávala vědět, co chci. Člověk nemůže zapomenout sám na sebe, protože jedině tak může být potom šťastný i ve vztahu s někým druhým," říká Fišarová.

Sv. Valentýna stráví v Divadle Kalich s kolegy, bude hrát totiž v představení Touha, v němž se předvedla ve čtvrtek na své oficiální slavnostní premiéře. Hlavní roli herečky Karin nazkoušela v rekordním čase, aby mohla zaskočit za Lucii Vondráčkovou, které zatím nedovoluje její zdravotní stav zvládnout roli plnou poměrně náročných tanečních prvků a Zuzanu Kolářovou, která je momentálně na mateřské se synem Honzíkem.

Nejobtížnější bylo naučit se taneční číslo u tyče, na které měla týden. Postava Karin v něm předvádí svůdný erotický tanec. Radce prý ovšem není příliš vlastní, stejně jako blond paruka, kterou jí role předepisuje. "Tancem u tyče bych se asi živit nemohla," směje se Fišarová.

"Nevnímám v tu chvíli raději nic než sebe, je totiž docela obtížné soustředit se na pohyb, zpěv a hlavně ten malý prostor na stole, který moc choreografii nepřeje. Taky jsem při zkoušení spadla a odnesla si hodně modřin. Ale samozřejmě se snažím, aby ta scéna vypadala v uvozovkách eroticky a aby měla nějaký náboj. Byl to nápad režisérky Mirjam Landové a byl určitě skvělý. Těším se vždycky na tu scénu, kterou si ale musím o pauze zopakovat, ale když se mi zamotá hlava, jsem už ráda, že skončí."

Zpěvačka si už na konci února odletí odpočinout a pročistit si hlavu do Ekvádoru. S partou výtvarníků a kamarádkou a kolegyní Zuzanou Norisovou tam stráví čtrnáct dní. Výtvarníci budou tvořit, zpěvačky zpívat na několika domluvených koncertech.