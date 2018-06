Další pražský Majáles pořádá Iniciativa Studentské jaro 99

Hudební skupina Vltava

Vedle sportovních klání o ceny, mimo jiné v nohejbalu či "dezorientačním běhu", se uskuteční například diskotéky v klubech Lev a Blanice. Účastníci se pokusí o zápis do Guinnessovy knihy rekordů ve štafetě 100 krát jedno pivo žen a budou moci zdarma zajít na koncert kapel Tři sestry a Lety mimo spojené s ohňostrojem.Součástí Majálesu bude středeční veřejné shromáždění na podporu nedělitelnosti areálu kolejí na Jižním Městě. O pět kolejních bloků, které jsou pod jednotnou správou Vysoké školy chemicko-technologické, mají zájem další čtyři vysoké školy.Nepolitická iniciativa Studentské jaro'99 vznikla první jarní den na protest proti záměru rozdělit areál. Mezi hlavními body, které prosazuje, je především zachování celistvosti areálu kolejí Jižní Město a jeho převedení do majetkové správy pouze jedné vysoké školy. Ostatní školy by si pak podle zástupců iniciativy každoročně lůžka od správce smluvně pronajímaly podle vlastní potřeby. Iniciativa požaduje zachovat dosavadní vedení areálu a zajistit, aby se lůžka komerčně nepronajímala na úkor studentů.