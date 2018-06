Další porod by mohl Julii zabít

Ani porod neproběhl hladce. Děti se na svět přihlásily před termínem a skončily v inkubátorech na jednotce intenzívní péče. Zejména život Hazel visel dlouhý čas na nitce.

Nicméně ani trpké zkušenosti a hodiny strachu nedovedly Julii a Dana odradit od touhy pořídit si co největší rodinu a co nejdříve obstarat dvojčatům další sourozence.

Nepočítali však s krutou ranou osudu. Lékaři totiž zjistili, že pokus donosit dalšího potomka by mohl být pro sedmatřicetiletou Julii smrtelně nebezpečný. Trpí totiž poměrně vzácnou poruchou srážlivosti krve. Ta právě v období těhotenství může vyvolat vznik trombu, který by mohl doputovat do plic a způsobit jejich embolizaci.

"Julia je verdiktem lékařů strašně zklamaná," svěřil novinářům jeden ze zasvěcených. "Narození dvojčat se pro ni sice stalo naplněním jejího dávného snu, ale rozhodně nechtěla zůstat pouze u nich."