Další po Dostálovi?

Daniel ReichlLidéDaniel Reichl plánuje objet na kole svět a přivítat v sedle i nové tisíciletí. Sní o možnosti, že do roku 2001 vstoupí jako první Čech: 1. ledna chce být na nejvýchodnějším místě Nového Zélandu. »Jediným Čechem, který zatím sólovou cestu kolem světa na kole bez jakéhokoli doprovodu dokončil, byl V ítězslav Dostál v roce 1997. Petr Majer později už to štěstí neměl,« říká Daniel Reichl. On by se měl na trasu o délce 40 tisíc kilometrů (obvod rovníku) vydat v květnu. Jeho trasa, jak to u českých cestovatelů bývá, povede ze Staroměstského náměstí v Praze do Oděsy, přes Sibiř a Dálný východ do Asie. Pokud budou stačit peníze, rád by na přelomu tisíciletí pobýval v Austrálii a na Novém Zélandě. Finančně skromnější varianta, která se omezuje jen na severní polokouli (vynechává Austrálii a Nový Zéland) předpokládá, že by se z Asie letecky přesunul rovnou do Severní Ameriky. Přes Afriku plánuje návrat do Evropy, kam by měl dojet asi za osmnáct měsíců. Denně tak bude muset ujet kolem sta kilometrů. Může se to zdát málo, protože dobrý cyklista zdolá i dvojnásobnou trasu. Ovšem bez zavazadel. Reichlovo kolo bude sice z nejlehčích součástek, jež cyklista sežene, ale musí s sebou vzít oblečení, náhradní součástky na kolo, přístřešek, vařič a další věci. To vše zabere dvě zavazadla zhruba po deseti kilogramech. »Vydat se na cestu pouze s kreditní kartou by zřejmě také šlo, ale to by mi mé plány několikanásobně prodražilo,« říká Reichl. »Rád bych měl s sebou celoodpružené kolo, které by šlo v případě nouze složit přibližně do rozměrů kufru.« Cesta kolem světa na kole se cenově liší od zájezdu kolem světa s renomovanou cestovní kanceláří: strava, nocleh, víza, pojištění, očkování a náhradní díly přijdou pro jednu osobu na 450 tisíc korun. Letenky a lodní přeprava na dalších 150 tisíc korun.