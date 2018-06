Další možnost internetu – hlásit přes něj zločiny

Švédové patří mezi nejlépe vzdělané národy na světě, co se počítačové techniky týče. Momentálně se připravují na další stupínek na poli informační technologie- připojení na internet přes mobilní telefony, které je zatím jen v začátcích, by se mělo stát rutinní záležitostí, a to nejen v základních možnostech.