Další modelka řekla ano hokejistovi

I když se snoubenci snažili svou svatbu utajit, po hodině postávání svatebčanů na třetím hradním nádvoří se vytvořila skupina zvědavců, kteří čekali na příjezd nevěsty.

Ženich ve světlém, zlatavém obleku byl na místě mezi prvními a vítal své hokejové kolegy. Nevěsta zase měla mezi svatebčany kamarády ze světa modelingu.

Krátce před 18 hodinou ji přivezla bílá limuzína a princezna v šatech barvy šampaň a celá zahalená v závoji se ukázala nedočkavým očím.

Vztahy sportovců s modelkami se staly už jistým pravidlem - zrovna v pátek se v Roudnici nad Labem vzali hokejista Jan Klobouček a modelka Andrea Vránová. - více zde I Nedvěd lovil již dříve ve vodách plných krásek z přehlídkových mol - skoro rok udržoval vztah s Miss Dianou Kobzanovou, která v současné době žije s fotbalistou Martinem Jiránkem.

Manželství prověří čas

Olomoucká rodačka Vařeková odjela v 19 letech do New Yorku, kde začala sklízet úspěchy. Mezi ty největší patří fotografování pro prestižní americký magazín Sports Illustrated, propagace prádla Victoria's Secret a spolupráce s kosmetickou firmou Nivea. Podle informací z tisku má denní taxu 10.000 dolarů. Hovoří třemi jazyky a vystudovala psychologii a malířství.

Nedvěd se naučil hrát hokej v Litvínově, ale doma se příliš neohřál. V lednu 1989 po turnaji v kanadském Calgary opustil českou výpravu a vydal se dobýt Ameriku. Ještě mu nebylo 17 let. Svoji manželku potkal v New Yorku, kde tehdy hrál za tamní klub Rangers. Veterán zámořské hokejové ligy, který za 14 let vystřídal už šest klubů, ale přešel do kanadského Edmontonu. Jak bude klapat vztah na dálku, byť na jednom kontinentu, ukáže až čas.

Jak si vysvětlují vztahy sportovců a modelek psychologové?

"Sportovci čím dál tím více patří ke známým lidem a celebritám, a proto je přitahují také slavné a známé ženy. Okruh sportovkyň už mají probádaný, tak hledají mezi modelkami, herečkami a zpěvačkami. Dříve bývaly manekýny partnerkami číšníků, zelinářů či vysoce postavených mužů - stačilo mít peníze a moc."