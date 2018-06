Další miss se svlékla

Všechny finalistky se přitom musí zavázat, že nenafotitly erotické či pornografické snímky, které by sloužily komerčním účelům. Kdo a proč zvěčnil a kdo nyní do světa pustil nahou Bohdálkovou?

"Zjišťujeme, odkud se na webu fotky vzaly," sdělil iDNES Ježek, kterému Bohdálková tvrdí, že jsou to pouze její soukromé snímky. "Podle ní je nefotil její bývalý přítel, ani nebyly určeny ke komerčním účelům," říká ředitel agentury. Podle něj je z toho finalistka ze Severní Moravy upřímně zdrcena.

"Tyto fotky nejsou soukromé. Byly nafoceny jedním fotografem, který teď Alenu podrazil," přiznala však v on-line rozhovoru na iDNES novopečená Miss Lucie Váchová. "Nevím, jak se to bude řešit. Nerada o tomto tématu hovořím," tvrdí Lucie, na kterou Alena působila prý spíše jako klidná, milá a nevinná dívka.

Po aféře s předloňskou miss Dianou Kobzanovou, které prezident soutěže o víkendu sebral korunku, má nyní Miloš Zapletal další problém. Vyřeší ho elegantně tak, že přesedlá od prezidentování Miss k soutěži Miss Porno?

Za něj teď zatím případ nahé Bohdálkové řeší jeho modelingová agentura, která zastupuje dívky od finálového večera.

Pornofotky v hlavní roli s Bohdálkovou už zřejmě existovaly měsíc před vyvrcholením soutěže, kdy se

Proč jste se přihlásila do soutěže Miss?

Přihlásil mě přítel.

Čeho si na sobě nejvíc ceníte?

Schopnosti empatie.

Čeho si nejvíc ceníte na mužích?

Spolehlivosti.

novináři všech finalistek ptali:"Neodsuzuji, měly pro to asi svoje důvody," odpověděla tehdy vysokoškolačka s číslem 11.

"Pokud by se prokázalo, že se na internet snímky dostaly také zaviněním Bohdálkové, řešili bychom situaci oficiální formou," potvrzuje Ježek. Znamená to, že by dívce hrozilo rozvázání smlouvy s agenturou, pokuta a možná soud.

Vyjádření prezidenta soutěže Miss ČR Miloslava Zapletala k novému případu fotografií Aleny Bohdálkové, které kolují na internetu: "Tento případ budeme řešit standartním způsobem, to znamená, že naše právní kancelář posoudí pravost fotografií a pokud se tato potvrdí, bude se jednat o porušení uzavřené smlouvy s Art Production K./2. Pak bychom postupovali stejným způsobem jako v jiných podobných případech. Do té doby, než se tak objektivně může stát, ještě uplyne nějaká doba a až po té mohou být vysloveny případné sankce a další kroky."

Třiadvacetiletá Alena Bohdálková studuje Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor komerční inženýrství.

Se 14 285 hlasy se stala Miss v hlasování čtenářů na iDNES - ZDE.

Míry: 179cm (93-62-91).