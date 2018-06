Podle producenta seriálu Davida E. Kelleyho začala Courtney přemýšlet o odchodu poté, co show opustil její seriálový manžel Gil Bellows. "Po odchodu Gila jsme byli ochotni upravit scénář tak, aby Courtney mohla dále hrát i bez svého protějšku. Už ale neměla zájem. Diváci se ovšem nemusí obávat, že by přišli o dva své oblíbené hrdiny. Chystáme mnoho překvapení v epizodních rolích a dokonce přijmeme do týmu dva nové právníky," uvedl Kelley.



Jedním z nich je i James LeGros, kterého mohou znát diváci například ze seriálu Pohotovost nebo z filmu Narozen 4. července.



Courtney teď doufá, že ještě než se definitivně rozloučí s prací v Ally, podaří se jí sehnat roli v nějakém podobném seriálu. "Mám několik zajímavých nabídek na další seriálové i filmové role. Chystám se nyní na několik castingů a je docela možné, že opět začnu spolupracovat s Aaronem Spellingem," dodává Courtney.