Polonahá Kate: Francie hledá fotografa, Dáni zveřejnili fotky dole bez

Šéfredaktor časopisu Kim Henningsen věnoval tématu nahé vévodkyně šestnáctistránkový speciál plný záběrů z dovolené na jihu Francie, kam královský pár vyrazil na soukromou dovolenou.

"Je to unikátní série fotografií celebrity nejvyšší třídy. Jsme hlavní bulvární magazín v Dánsku a je mou povinností zveřejnit takové fotografie. Pokud nás chce britská královská rodina žalovat, pak se to stane a my se s tím vypořádáme," uvedl Henningsen.

Šéfredaktor magazínu Se og Hor Kim Henningsen

Na nových fotkách se Catherine převléká do jiných plavek a je bez kalhotek, zatímco první fotky ji zobrazovaly bez horního dílu plavek.

Paparazzi pronikli na pozemek a přiblížili se k zámečku, v němž William a Catherine relaxovali. Vedle francouzského Closeru publikovaly nahé snímky také italský deník Chi a irský list Irish Daily Star.

Francie hledá fotografa polonahé vévodkyně

Královská rodina si zatím soudně vymohla zákaz dalších dotisků kontroverzního čísla Closeru, odstranění snímků z internetových stránek i to, že časopis Closer musel Williamovi a jeho manželce odevzdat digitální nosiče obsahující fotografie. Soud časopisu rovněž nařídil zaplatit páru odškodné v přepočtu 123 tisíc korun (více zde).

Autor nebo autoři snímků nejsou známi. Vyšetřování jejich totožnosti nařídilo státní zastupitelství v Nanterre, kde poškozená dvojice podala trestní oznámení. Soud ve zdůvodnění rozsudku z 18. září zdůraznil, že fotograf nebo fotografové, kteří snímky pořídili, hrubě narušili soukromí Williama a jeho manželky.

Podle francouzského fotografa Pascala Rostaina fotografie pořídil nejmenovaný irský fotograf žijící na jihu Francie.