Další celebrity se upsaly reklamě

Čtyřiatřicetiletá Cate naposledy zazářila na filmovém plátně jako královna elfů Galadriel v Pánovi prstenů nebo ve válečném snímku Charlotte Gray.



Jak uvedl internetový server People News, herečka nahradí u Donny Karan herecké kolegy Jeremyho Ironse a Millu Jovovichovou. Ti byli tváří této značky v minulé sezoně.



Hvězda světového showbyznysu zpěvačka Madonna zase přijala nabídku amerického výrobce oblečení GAP, aby v reklamní kampani propagovala jeho novou kolekci.



Mluvčí společnosti GAP, největšího výrobce a distributora mladé módy ve Spojených státech, oznámila, že kampaň začne 28. července.



Jak informovala agentura AFP, mluvčí odmítla sdělit, jaký honorář čtyřiačtyřicetiletá matka dvou dětí inkasuje. Madonna, proslulá provokatérka, je dosud největším úlovkem firmy. Angažováním zpěvačky a příležitostné herečky chce GAP, orientující se především na mladou klientelu, přitáhnout také zákazníky ve věku od třiceti do čtyřiceti let. Pro GAP dříve pózovala například hollywoodská herečka Anjelica Hustonová. Spolu s Madonnou se v reklamní kampani objeví také raperka Missy Elliotová.



Před pár týdny oznámila svoji spolupráci s módním domem Chanel australská kráska Nicole Kidmanová. Jennifer Lopezová reprezentuje luxusní značku Louis Vuitton a její snoubenec Ben Affleck zase kosmetický gigant L'Oreal. Irský herec Colin Farrell podepsal smlouvu s módní značkou Ralph Lauren a do módního světa se pouští i držitel Oscara Adrien Brody, který bude hlavním představitelem luxusní pánské módy značky Ermenegildo Zegna.

